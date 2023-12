Situation des entreprises agricoles au Québec : « Le statu quo n’est plus une option »

Yves Laurencelle a exprimé son désarroi quant aux dossiers agricoles qui sont toujours « sans réponse de la part du gouvernement » à l’occasion d’un point de presse à l’Assemblée Nationale avec deux députés libéraux et solidaires.

Le président de la Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Capitale-Nationale-Côte-Nord a affirmé que ces dossiers qu’il estime laissés de côté « nuisent sérieusement à la pérennité des fermes ».

L’UPA indique que l’année 2023 fut difficile le secteur agricole en raison du contexte économique.

Les hausses successives des taux d’intérêt, la hausse importante du prix des carburants et des intrants sont des répercussions qui touchent directement la rentabilité des entreprises.

En avril 2023, l’UPA avait mené un sondage sur la rentabilité des entreprises agricoles qui tendait à démontrer qu’une ferme sur dix prévoit devoir mettre fin à ses activités en raison d’un manque de liquidités, et ce, au cours des 12 prochains mois.

« Malheureusement, la situation ne s’est pas résorbée au cours de la période estivale », peut-on lire dans le communiqué de presse à propos du point de presse.

L’UPA rappelle qu’aucune compensation n’a été offerte aux producteurs de l’Île d’Orléans quant aux limitations de charges imposées aux producteurs en avril 2020, et que certains producteurs vont subir des pertes de revenus de plus de 250 000 $ d’ici la construction du nouveau pont entre l’île et la rive.

Les pertes occasionnées par les inondations dans Charlevoix et les feux de forêt sur la Côte-Nord restent quant à elles « sans réponse des autorités gouvernementales ».

« Les productrices et les producteurs de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord ont besoin de se sentir appuyés par le gouvernement. Le statu quo n’est plus une option et nous réclamons désormais des actions concrètes afin d’appuyer directement les entreprises agricoles qui font face à des défis majeurs actuellement », a soutenu Yves Laurencelle.