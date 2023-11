La Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles a sa nouvelle directrice générale

C’est à l’interne que le conseil d’administration de la Salle Jean-Marc Dion de Sept-Îles a trouvé sa nouvelle directrice générale et artistique. Émile Lavoie succède à Chantal Bouchard qui a quitté ses fonctions en octobre.

Ce nouveau poste pour Émilie Lavoie ne lui sera pas inconnu. Elle assumait l’intérim depuis près d’un mois. La nouvelle directrice générale fait partie de l’équipe de la Salle Jean-Marc Dion depuis 2012. Elle était la directrice artistique et des communications.

Elle connaît très bien les enjeux du milieu des diffuseurs et la volonté de placer le spectateur au centre de ses préoccupations, souligne le président de la Corporation, Patrick Delobel.

« Son bagage académique et professionnel, combinés à sa motivation et à son dynamisme, font d’Émilie la personne toute désignée pour occuper le poste de directrice générale et artistique de la Salle Jean-Marc-Dion », assure-t-il.