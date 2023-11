Le Bloc veux éliminer une exception du Code criminel sur les discours haineux

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a déposé mardi son projet de loi C-367 visant à «colmater» une «brèche complaisante» du Code criminel qui autorise les discours haineux ou antisémites lorsqu’ils sont fondés sur la religion.

«En disant: “on n’a pas le droit de tenir des propos haineux, on n’a pas le droit d’inciter à la violence, sauf en invoquant la religion”, c’est pratiquement une invitation à invoquer la religion pour tenir des propos haineux. Alors, on va niveler tout ça afin de dire: “il n’y a pas d’exception qui existe, on ne peut pas tenir des propos haineux”», a déclaré le chef bloquiste en mêlée de presse.

M. Blanchet a affirmé que le conflit entre Israël et le Hamas a rendu «plus évident et plus criant» cet enjeu alors que les gestes «essentiellement antisémites» se sont multipliés.

Il veut, par exemple, pouvoir bloquer la route juridique à l’imam controversé Adil Charkaoui qui, lors d’une manifestation en appui aux Palestiniens au début du mois, a appelé Dieu à se charger des «sionistes agresseurs» et à n’en laisser aucun.

M. Blanchet a indiqué qu’il ne répond «pas du tout» à une demande de groupes de défense de la communauté juive ou à certains de leurs militants. «Il n’y a pas eu de sollicitation d’aucune forme», a-t-il même noté.