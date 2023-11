Noël en Cœur à la Ferme équestre Cœur-Corico

La Ferme équestre Cœur-Corico est en préparation de la 4e édition de son Noël en Cœur avec des tours de cheveax au profit d’un organisme communautaire de la région.

Cette activité de bienveillance et bienfaisance se déroulera le dimanche 17 décembre de 13h à 15h30.

Pour l’édition 2023, c’est l’organisme Hommes Sept-Ils, pour sa maison Oxygène, qui en retirera les retombées.

L’événement s’adresse aux personnes âgées de 2 ans et plus. Pour 10$, il sera possible de faire deux tours de cheval en laisse.

Les entreprises qui veulent contribuer à la cause peuvent le faire en communiquant avec Nathalie Gauthier, par courriel à ngauthier67@hotmail.ca ou par téléphone au 418 965-3285.