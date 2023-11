Rencontre Miousse-Champagne Jourdain : l’aréna au cœur des discussions

Le nouveau maire de Sept-Îles, Denis Miousse, et la députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, se sont rencontrés en personne pour la première fois. Le dossier de l’aréna a retenu l’attention.

La ministre a rappelé que son gouvernement s’est déjà engagé à verser une aide de 5M$. Elle ajoute que la Ville déposera à nouveau le projet pour obtenir des sommes supplémentaires via le Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

« Ce n’est pas la première fois que la Ville dépose ce projet . On espère que cette fois sera la bonne », dit-elle.

Mme Champagne Jourdain a indiqué que le projet de l’aréna est important pour faire de Sept-Îles une ville attrayante.

« On veut pouvoir conserver nos infrastructures. Ça fait partie de la qualité de vie. On le sait que sur la Côte-Nord, on a une démographie qui est négative. On veut travailler à rendre attractifs tous nos milieux de vie et s’assurer que non seulement les gens arrêtent de quitter la Côte-Nord, mais reviennent s’y installer. Toute la question des infrastructures fait partie de la réponse », affirme Kateri Champagne Jourdain.

Le maire Miousse a réaffirmé de son côté que dans le dossier de l’aréna, il espère une aide totale d’environ 20M$ de la part du gouvernement du Québec. La Ville veut remplacer l’aréna Conrad-Parent par un nouveau bâtiment qui est évalué à 57M$.

Le dossier de la Ville de Sept-Îles pour l’aréna devra être déposé au gouvernement avant le 5 décembre. En attendant, la municipalité poursuit ses efforts pour obtenir des appuis. M. Miousse a révélé que le conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam avait donné son appui.