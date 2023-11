La SOPFEU recrute des pompiers forestiers en vue de la saison 2024

À peine sortie d’une saison de lutte aux feux de forêt exceptionnellement occupée, la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) lance sa campagne de recrutement de pompiers forestiers pour celle de 2024.

Pour marquer le coup, l’organisme tiendra ce mardi à 19h00 une séance d’information publique qui sera diffusée via sa page Facebook. Des représentants de la SOPFEU présenteront l’organisation et le métier de pompier forestier et répondront aux questions des participants.

Des emplois sont à pourvoir sur l’ensemble du territoire québécois, en fonction des besoins qui seront identifiés dans les différentes bases d’opérations de la SOPFEU, situées à Baie-Comeau, Bonaventure, Havre-Saint-Pierre, Rimouski, Sept-Îles, Roberval, Duchesnay, La Tuque, Chibougamau, Maniwaki, Mont-Tremblant, Val-d’Or et Matagami.

La SOPFEU affirme que le métier de pompier forestier offre une possibilité de carrière diversifiée et stimulante, près de la nature et au cœur de la forêt.

C’est un emploi saisonnier qui permet de réaliser des projets personnels ou d’autres activités professionnelles au cours de la saison hivernale. Toutefois, les personnes qui souhaitent s’investir davantage peuvent progresser au sein de l’organisation et accéder à un emploi à l’année, de préciser la SOPFEU.

L’organisme affirme qu’il sélectionne, forme, entraîne et développe ses propres ressources.

Il y a deux semaines, le directeur général de la SOPFEU, Éric Rousseau, a affirmé que le Québec a vécu en 2023 une saison des feux de forêt historique, au cours de laquelle 4,5 millions d’hectares de forêt ont brûlé, dont 1,1 million en zone habitable. Le précédent record, établi en 2005, était de 386 671 hectares brûlés en zone habitable.

À la fin-mai, la capacité opérationnelle de la SOPFEU était déjà dépassée.

Au total, il y a eu 711 incendies, à peu près tous causés par la foudre, et près de 27 000 personnes dans 27 municipalités ont dû être évacuées.