Championnat canadien féminin des clubs | Équipe Dallaire se bute à l’Ontario, mais…

La séquence victorieuse d’Équipe Dallaire s’arrête à quatre au Championnat canadien féminin de curling des clubs qui se tient à Winnipeg. Cindy Dallaire et ses coéquipières Karine Lachance, Christine Beaulieu, Nadia Tremblay et Joannie Riverin se sont avouées vaincues face à l’Ontario à leur deuxième match éliminatoire (format double élimination), mais tout n’est pas perdu encore.

Malgré la défaite de 6-3 aux mains des joueuses de la province voisine du Québec, les curleuses septiliennes peuvent encore aspirer à la ronde des médailles.

Les représentantes du fleurdelysé doivent cependant venir à bout de la Colombie-Britannique qu’elles affrontent ce soir (20h, heure du Québec), pour s’offrir une possible revanche demain contre… l’Ontario.

Il est possible de se tenir informé du pointage via le https://www.curling.ca/scoreboard/#!/competitions/8183.

Résultats d’Équipe Dallaire

En préliminaires

Défaite de 8-6 vs Colombie-Britannique

Victoire de 10-3 vs Yukon

Défaite de 11-5 vs Nouveau-Brunswick

Victoire de 11-0 vs Territoires-du-Nord-Ouest

Victoire de 6-5 vs Nouvelle-Écosse

Victoire de 7-4 vs Nord de l’Ontario

En éliminatoires

Victoire de 8-1 vs Alberta

Défaite de 6-3 vs Ontario