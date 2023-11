Championnat canadien féminin des clubs | Équipe Dallaire se défait de l’Alberta

Cindy Dallaire et ses coéquipières Karine Lachance, Christine Beaulieu, Nadia Tremblay et Joannie Riverin poursuivent leur droit chemin en ronde éliminatoire (format double élimination) au Championnat canadien féminin de curling des clubs qui se tient à Winnipeg.

Hier soir, la formation septilienne n’a eu aucune difficulté face aux représentantes de l’Alberta, marquant deux points lors de trois bouts consécutifs (3e, 4e et 5e), en route vers une victoire de 8-1.

Les porte-couleurs du Québec continuent leur parcours en éliminatoire, aujourd’hui (14h30, heure du Québec), face à l’Ontario. Une victoire amènerait Équipe Dallaire en ronde des médailles.

Les membres du Club de curling de Sept-Îles avaient terminé la phase préliminaire avec un dossier de quatre victoires et deux revers, lui conférant le troisième rang de son groupe.

Il est possible de se tenir informé du pointage via le https://www.curling.ca/scoreboard/#!/competitions/8183.

Résultats d’Équipe Dallaire

En préliminaires

Défaite de 8-6 vs Colombie-Britannique

Victoire de 10-3 vs Yukon

Défaite de 11-5 vs Nouveau-Brunswick

Victoire de 11-0 vs Territoires-du-Nord-Ouest

Victoire de 6-5 vs Nouvelle-Écosse

Victoire de 7-4 vs Nord de l’Ontario

En éliminatoires

Victoire de 8-1 vs Alberta