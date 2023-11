Championnat canadien des clubs | Équipe Dallaire passe au prochain tour

Cindy Dallaire et ses coéquipières Karine Lachance, Christine Beaulieu, Nadia Tremblay et Joannie Riverin accèdent à la ronde éliminatoire au Championnat canadien féminin de curling des clubs qui se tiennent à Winnipeg.

La formation septilienne a conclu la ronde préliminaire sur une belle note cet après-midi, signant une importante victoire de 7-4 sur l’équipe du Nord de l’Ontario.

Équipe Dallaire passe en éliminatoires grâce à un dossier de quatre victoires et deux revers, terminant troisième de son groupe.

Les représentantes du Québec, membres du Club de curling de Sept-Îles, amorcent la phase éliminatoire ce soir, en affrontant l’Alberta, dès 20h30 (heure du Québec). Il est possible de se tenir informé du pointage via le https://www.curling.ca/scoreboard/#!/competitions/8183.

Résultats d’Équipe Dallaire en préliminaires

Défaite de 8-6 vs Colombie-Britannique

Victoire de 10-3 vs Yukon

Défaite de 11-5 vs Nouveau-Brunswick

Victoire de 11-0 vs Territoires-du-Nord-Ouest

Victoire de 6-5 vs Nouvelle-Écosse

Victoire de 7-4 vs Nord de l’Ontario