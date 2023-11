Blocs d’énergie : pas de faveur pour la Côte-Nord

Même si elle est en tête des régions productrices d’énergie, la Côte-Nord n’est pas dans la bonne grâce du gouvernement du Québec en ce qui a trait à l’octroi de mégawatts. Aucune faveur ne lui est accordée, elle est sur le même pied d’égalité que les autres régions.

« Toutes les régions du Québec sont traitées de la même façon », lance d’entrée de jeu Jean-Pierre D’Auteuil, responsable des relations médias au ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, questionné à savoir si le gouvernement du Québec souhaite faire une place d’importance à la Côte-Nord pour l’octroi de mégawatts dans l’avenir.

Selon le porte-parole, plusieurs critères entrent en ligne de compte quand vient le temps d’octroyer les blocs d’énergie.

« L’octroi des blocs de puissance doit tenir compte des capacités techniques de raccordement d’Hydro-Québec et repose sur une analyse multicritère des bénéfices de chaque projet pour le Québec », précise M. D’Auteuil.

Par exemple, on se penche sur ses retombées économiques, son acceptabilité sociale, ses impacts environnementaux et sa contribution à la décarbonation du Québec.

Toutefois, un critère spécifique au développement régional existe.

« Celui-ci vise à mesurer les effets du projet sur le développement régional en tenant notamment compte du besoin de développement de la région (taux d’emploi, salaire moyen, etc.) et de l’apport du projet en matière d’emplois et de salaires », explique Jean-Pierre D’Auteuil.

Motus et bouche cousue

Impossible de connaître les intentions du gouvernement pour les projets de la Côte-Nord. « Ces informations sont confidentielles », répond le responsable des relations médias, notamment sur le nombre de projets nord-côtiers déposés et les projets envisagés sur le territoire.

On ne peut pas non plus confirmer que le ministre Fitzgibbon discute avec des promoteurs de la région. Toutefois, le maire de Baie-Comeau, Michel Desbiens, est allé à la rencontre du ministre cette semaine. Ils ont parlé des projets en développement qui nécessitent des mégawatts.

Rappelons qu’un seul projet a été retenu sur la Côte-Nord lors du premier appel de projets pour l’octroi de blocs énergétiques, pour 25 mégawatts sur un total de 1 000 MW dans la province.

« Il est important de préciser que l’analyse des projets dont le formulaire a été dûment rempli et soumis après le 31 mars 2023 se poursuit », commente M. D’Auteuil.

Pour le deuxième groupe de projets, le formulaire devait être transmis avant le 30 juin 2023. Le choix des projets sélectionnés devrait être rendu public au printemps 2024, selon le porte-parole.