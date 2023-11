Soins dentaires : difficile d’avoir un rendez-vous

Le manque de dentistes se fait ressentir dans la région et les cliniques doivent composer avec de la demande qui excède leur capacité.

C’est notamment le cas du Dr Francis Côté, dentiste généraliste au Centre dentaire et d’implantologie Francis Côté.

« La demande est seulement incroyable », explique-t-il. « Bien entendu, à Sept-Îles précisément, la situation est pire étant donné l’instabilité de quelques cliniques depuis quelques années. Nous faisons notre possible et il faut jongler avec le fait que nous voulons aider et en même temps offrir l’excellent service que nous avons toujours offert à la clientèle régulière depuis de nombreuses années », ajoute-t-il.

En raison de ce nombre important déjà de clients réguliers, il est parfois difficile d’accepter de nouveaux clients.

« Il y a des périodes que nous acceptons de nouveaux patients et nous tentons au moins d’aider les cas urgents, mais parfois, nous devons tout simplement refuser tout nouveau patient, car nous ne pouvons tout simplement pas », indique le Dr Côté.

Pour ce qui est du manque de dentistes ou de personnel en soins dentaires, il se considère chanceux parce qu’il a tout le personnel nécessaire. Il admet toutefois que sa situation est loin d’être la norme alors qu’il y a plusieurs cliniques dans la région ou au Québec qui doivent composer avec un manque de personnel, dit-il.

C’est justement grâce à cette équipe que le Dr Côté affirme être encore capable d’aider les clients lors d’urgence, même s’il confie que les délais sont plus longs que par le passé. Il est arrivé aussi qu’ils n’aient pas pu prendre des clients pour des urgences en raison de la charge de travail qu’ils avaient déjà.

La Côte-Nord touchée

Sept-Îles n’est pas le seul secteur qui doit composer avec une forte demande pour les soins dentaires. La situation semble similaire à Baie-Comeau.

À la Clinique dentaire Nancy Paquet de Baie-Comeau, on confirme qu’ils ne sont pas en mesure de répondre à toutes les demandes. Ils reçoivent d’ailleurs beaucoup de demandes de l’extérieur de cette municipalité de la Manicouagan.

Il n’est pas rare de recevoir des appels de Havre-Saint-Pierre ou Sept-Îles dans cette clinique pour des gens à la recherche de soins dentaires, affirme Aimy Therriault, réceptionniste à la Clinique dentaire Nancy Paquet.

Il est difficile pour les cliniques d’offrir des services à de nouveaux clients.

« On n’est pas la seule clinique à Baie-Comeau qui ne prend plus de nouveaux patients parce qu’on est trop chargé. On doit souvent recommander les gens vers Forestville ou Les Escoumins », dit-elle.

Même pour des urgences dentaires, cela est compliqué pour cette clinique qui est la plus petite à Baie-Comeau avec une dentiste.

« Souvent les gens nous appellent en nous disant qu’ils cherchent une clinique pour une urgence, mais aucune des cliniques ne peut les prendre. Nous, on essaie le plus possible de les aider en leur trouvant une place entre deux patients pour leur donner un antibiotique pour une enflure, par exemple, mais c’est difficile », confie-t-elle.

600 km pour un dentiste

La situation n’est pas plus facile en Minganie pour l’accès aux soins dentaires et un résident de Havre-Saint-Pierre, Frédéric Noël, l’a appris à ses dépens.

Dernièrement, il a eu besoin de soins dentaires d’urgence pour une dent de sagesse cassée. Malheureusement, il n’y a plus aucun dentiste en Minganie, depuis le départ à la retraite du dentiste Christian Jomphe.

M. Noël s’est tourné vers le CISSS, pour obtenir un rendez-vous auprès du dentiste venant parfois en visite à Havre-Saint-Pierre, mais il n’y avait pas de possibilité. Il s’est alors rabattu vers les cliniques dentaires de Sept-Îles, Port-Cartier et Baie-Comeau, mais impossible d’obtenir un rendez-vous en urgence.

Il a finalement réussi à obtenir un rendez-vous dans une clinique dentaire des Escoumins. Il a donc dû parcourir 600 kilomètres aller-retour.

Au niveau financier, en plus des frais dentaires, il a dû débourser les coûts pour les repas, une chambre d’hôtel, l’essence et il a manqué une journée de travail.

Pour Frédéric Noël, il est évident que les soins dentaires en Minganie sont moins accessibles qu’auparavant.

« Avant, il y avait le Dr Christian Jomphe à Havre-Saint-Pierre, qui pouvait prendre des urgences dentaires et prendre des rendez-vous. Il y avait du service », dit-il.

M. Noël explique que son histoire n’est pas un cas unique en Minganie, qu’il y en a plusieurs et que certains doivent même se rendre à Québec pour des soins dentaires.

Une clinique

Pour combler ce manque, un projet de clinique dentaire public a été annoncé par le gouvernement, en novembre 2022. Une somme de 1,4 M$ était octroyée.

L’équipe clinique devrait être composée de deux dentistes, deux hygiénistes dentaires et deux assistantes dentaires. C’est le CISSS de la Côte-Nord qui sera responsable du recrutement et de la rémunération du personnel.

Les soins offerts seront le nettoyage dentaire et les traitements curatifs.

Le CISSS de la Côte-Nord confirme qu’un appel d’offres sera bientôt lancé pour trouver un bâtiment, ou un local existant répondant aux besoins identifiés pour la clinique.

Pour ce qui est du recrutement du personnel, le CISSS indique être en contact avec des candidats ayant démontré un intérêt.