Le Drakkar gagne son premier match dans les Maritimes

Amorçant un premier périple dans les provinces de l’Atlantique cette saison, le Drakkar a triomphé des Islanders à Charlottetown au compte de 5-3. Il signe ainsi une 21e victoire en 26 parties.

Tout comme lorsque les deux équipes avaient croisé le fer à Baie-Comeau au début octobre, la troupe de Jim Hulton a très bien tenu tête aux Nord-Côtiers au cours de la première moitié de la rencontre. Cependant, ces derniers ont profité de leurs chances pour inscrire quelques buts et ainsi prendre contrôle des événements.

Les locaux semblaient toujours dans le coup après avoir rapidement stoppé l’hémorragie en deuxième période, mais des buts du Drakkar en toute fin de 2e et en début de 3e les ont assommé et ils ne déployèrent plus la même énergie par la suite.

Baie-Comeau peut ainsi filer l’esprit tranquille vers Halifax, où il disputera certainement son match le plus important de la saison jusqu’à maintenant, un duel très attendu depuis un moment. Au moment d’écrire ces lignes, la LCH place les Mooseheads au premier rang de son état des forces canadien; le Drakkar au troisième.

Deuxièmes au classement général de la LHJMQ, les Mooseheads se retrouvent aujourd’hui sept points derrière le Drakkar, mais avec trois matchs de plus à disputer et sont au cœur d’une séquence de dix victoires consécutives. Plus tôt cette saison, les deux équipes s’étaient affrontées à Baie-Comeau; Halifax l’avait emporté 3-2 en prolongation.

Sommaire de la rencontre

Les Islanders sont les premiers à s’inscrire au pointage et les seuls à le faire au cours de la première période. Matthew Butler concrétise alors que la rondelle bondissait de tous les côtés; but marqué en avantage numérique.

Les Nord-Côtiers inscrivent par la suite trois buts sans réplique en deuxième période. D’abord, Félix Gagnon marque en saisissant une rondelle libre devant le filet défendu par Carter Bickle.

Puis, un bon jeu de bâton d’Olivier Lemieux en zone défensive permet la sortie de zone baie-comoise et Kirill Evstigneev, hors l’aile, marque d’un long tir des poignets. À son dixième match, l’Ontarien d’origine lituanienne marque son premier en carrière dans la LHJMQ.

Finalement, 21 secondes plus tard, le Drakkar prend deux buts de priorité. Isaac Dufort obtient la rondelle près de l’enclave et lance en se retournant. Le disque passe entre tous les joueurs des Islanders et surprend le gardien dans le haut du filet.

À peine une minute plus tard, Charlottetown reprend ses esprits et revient à la charge. Laissé complètement seul devant le filet de Philippe Bourdages, le grand vétéran Cole Huckins n’a aucune difficulté à faire dévier un tir de la ligne bleue d’Isaac Vos.

Baie-Comeau retrouve son avance de deux buts avec 32 secondes à jouer en l’engagement médian. En désavantage numérique, Anthony Lavoie marque à son tour en se retournant. Bien que provenant de très loin du filet, la rondelle dévie en chemin pour battre le gardien. C’était la toute première fois cette saison que les Islanders accordaient un but en pareilles circonstances.

En début de troisième, Baie-Comeau inscrit un cinquième but, alors que Justin Poirier marque dès la mise au jeu remportée par Justin Gill. Ce but chassait le gardien Bickle de la partie, remplacé par Aksels Ozols.

Dans les toutes dernières secondes de la partie, Charlottetown inscrit un troisième but, gracieuseté d’Alexis Michaud sur une belle manœuvre individuelle près du filet; un second marqué en avantage numérique.

En bref

Avec une aide, Justin Gill prolonge sa séquence de matchs avec au moins un point à 17. Il s’agit de la troisième plus longue séquence de ce genre dans l’histoire de la concession.

Le gardien Philippe Bourdages est toujours invaincu cette saison, ayant remporté les sept duels qu’il a disputés jusqu’à présent.

Julien Lanthier se retrouve à nouveau sur la touche, étant revenu au jeu il y a trois semaines. Louis-Charles Plourde était rayé de l’alignement, tout comme Olivier Lampron.