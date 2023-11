Traumas Côte-Nord : lorsque la technologie devient une solution 

Les technologies et la réalité virtuelle peuvent souvent être synonymes de divertissement, l’équipe de Traumas Côte-Nord en a fait une autre mission, soit celle d’apaiser le système nerveux autonome afin de favoriser la gestion du stress à court et long terme.

Toute personne âgée de six ans et plus peut bénéficier de ces outils uniques. Une cabine de réalité virtuelle multisensorielle est proposée dans les locaux de Traumas Côte-Nord du côté de Sept-Îles pour relaxer de façon immédiate, une technologie unique au Canada, puisqu’il y en a seulement deux dans tout le pays.

L’outil Neurofeedback dynamique® est un système d’entraînement cérébral qui favorise un état d’esprit plus flexible et résilient. Pendant la détente, des données sont recueillies grâce aux capteurs.

« L’outil aide le cerveau des gens à se réorganiser par lui-même en diminuant le niveau de stress en améliorant la concentration », précise Mme Marie-Claude Roberge, psychologue et neuropsychologue chez Traumas Côte-Nord.

Cet outil n’est pas considéré comme des services psychologiques, il est plutôt complémentaire aux soins de santé et aux suivis psychologiques.

Offert aux entreprises

Un volet Dé-Stress Entreprise est présentement offert. « L’idée est que l’employeur offre à ses employés des séances de réalité virtuelle et d’entraînement cérébral. Des statistiques anonymes sont comptabilisées afin d’indiquer à l’employeur le niveau de stress de son personnel », précise Mme Roberge.

Des indicateurs précis et documentés à partir des zones cérébrales des travailleurs sont identifiés sur l’épuisement professionnel, l’anxiété, la dépression, l’alcoolisme, les douleurs chroniques et les problèmes de concentration.

Dre Roberge explique que l’équipe de la clinique pourra se déplacer à l’extérieur de Sept-Rivières lors des incidents critiques.

« Nous allons offrir des services psychologiques individuels et de groupe, ainsi que le Neurofeedback dynamique® lorsqu’il y aura des cas d’accidents graves impliquant blessés ou morts et même dans les cas de suicide qui pourrait affecter une équipe professionnelle », confie Mme Roberge ajoutant que les besoins sont présents dans la région.

La psychologue, spécialisée en traitement des troubles post-traumatiques, ajoute que les services pourront être déployés rapidement après l’incident afin de prévenir le développement d’un trouble de stress post-traumatique.