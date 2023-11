Une expérience enrichissante pour des volleyeuses de l’école Olamen d’Unamen Shipu

Un petit pas à la fois pour rassembler allochtones et autochtones. C’est un peu ce qu’a fait la Maskoutaine Magalie Lapointe en invitant, à Saint-Hyacinthe, les volleyeuses de l’école Olamen d’Unamen Shipu (La Romaine), entraînée par Louisette Bellefleur.

Magalie Lapointe, c’est l’attachée politique du ministre Ian Lafrenière, responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit. Elle est aussi la co-auteure du livre Le Diable de la Côte-Nord, adapté en série documentaire (Face au Diable de la Côte-Nord), diffusée sur Moi et Cie.

Elle est surtout entraîneure pour les Patriotes de l’école secondaire Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe.

Amie avec Louisette Bellefleur depuis son passage en Basse-Côte-Nord, Magalie Lapointe a vu il y a un mois des vidéos des pratiques de volley de l’équipe de la femme innue. Elle lui a lancé l’invitation, mentionnant que si un jour elle venait avec ses filles dans le coin que son école serait contente de les accueillir pour du volley. La réponse fut rapide. Tout était OK pour le 17 novembre.

Bingo, billets de tirage et tournoi de financement. La communauté d’Unamen Shipu s’est organisée pour cette visite à Saint-Hyacinthe.

Derrière l’idée, Magalie Lapointe voulait que le volleyball serve de rapprochement entre ses joueuses et les jeunes innues, qu’elles aillent à leur rencontre. Il n’y a pas de communautés autochtones dans la région maskoutaine.

Elle se dit fière de ce projet, une belle ouverture. « Si une ou deux filles restent accrochées à l’école par le sport et grâce à ces journées, ce sera réussi. C’est quelque chose qui m’allume. Oui, c’est dans ma nature d’organiser, mais j’ai aussi comme mission que chaque geste compte. C’est en semant de petits projets qu’on arrive à quelque chose de grand. Ce sont les enfants qui vont faire qu’il n’y aura plus de discrimination », soutient-elle.

Ça lui apporte beaucoup. C’est sa paye quand elle coache, autour d’une même passion.

« Un petit pas à la fois on va mieux se connaître. En 48 heures, elles vont apprendre à se découvrir, se connaître. Je veux aussi que ce soit culturel, que les filles d’ici goûtent à la culture autochtone et qu’elles en profitent au maximum », a dit Magalie Lapointe avant d’accueillir la visite.

Les 17 et 18 novembre, il y avait donc conférence de presse avec le ministre Lafrenière, très au fait que le volleyball rassemble dans les communautés nord-côtières, la danse du Makusham, un tournoi de volleyball, une partie de l’équipe féminine du Cégep de Saint-Hyacinthe à laquelle les invitées ont assisté et un entraînement avec les juvéniles des Patriotes. Tout y était.

L’expérience entre les jeunes Patriotes, les joueuses du collégial et les volleyeuses d’Unamen Shipu aura été magique, aux dires de Mme Lapointe. « Le Makusham, juste ça, c’était grand et beau. »

Pour le volley, des filles d’Unanem, tant chez les benjamines que chez les cadettes, ont fait équipe avec les joueuses des Patriotes. « Leurs filles ont beaucoup appris et les entraîneures nous ont même demandé nos documents pour les pratiques. Tout le monde est gagnant », assure Magalie Lapointe, qui a déjà reçu l’invitation pour qu’à son tour ce soit son équipe qui débarque dans la communauté de la Basse-Côte-Nord.

Juste « wow! »

L’expérience est aussi « inoubliable » aux yeux de Louisette Bellefleur, pour ses acolytes et ses volleyeuses.

« C’est juste wow. C’était le fun, c’était du beau volleyball », souligne-t-elle. Les deux jours passés à Saint-Hyacinthe ont permis à ses filles de voir un calibre supérieur de volleyball. « Ici (La Romaine), on n’a pas d’équipes à affronter. »

Ce fut aussi l’occasion d’échanger. « On a rencontré de belles personnes et on s’est échangé des souvenirs. C’était beau de voir les jeunes s’amuser. C’est un bel apprentissage. On va pouvoir poursuivre les apprentissages techniques. Ça démontre que ça prend de la discipline avec un bel esprit d’équipe. Je vais être là pour elles et elles doivent continuer sur cette voie », mentionne l’entraîneure. Ça ne fait que deux mois que Mme Bellefleur dirige les jeunes filles d’Unamen Shipu.

Malgré…

Si tout s’est bien passé entre les filles d’Unamen Shipu et celles des Patriotes et même de l’équipe collégiale, Magalie Lapointe souligne qu’il y a encore chemin à parcourir pour le rapprochement. En dehors, les volleyeuses invitées ont été la cible d’un peu d’intimidation.

« Il y a tellement de travail à faire. Les gens ici (Saint-Hyacinthe) ne sont pas habitués à côtoyer les Premières Nations. Les rapprochements, c’est cliché, mais c’est ça. Malgré les imperfections, on fait encore face à des gens qui n’ont pas cette ouverture », se désole la Maskoutaine.

Parmi le beau, elle s’est fait dire par les joueuses collégiales que c’est de loin la plus belle expérience qu’elles ont vécu de volley, « de volley humain. »

Magalie Lapointe entend revenir sur la Côte-Nord pour une autre participation de filles des Patriotes au Tournoi Orange Alouette de Sept-Îles en mai prochain.

L’an dernier, son équipe avait dormi aux Escoumins en chemin et chez une Innue pour son séjour à Sept-Îles, visitant au passage les communautés de Uashat mak Mani-utenam, et apprenant à décortiquer la crevette par une autochtone.

Le fruit de cette expérience a d’ailleurs poussé deux joueuses à pondre un travail collégial en anthropologie sur un pow-wow qu’elles ont vécu cet été à Akwesasne. « Ce sont des ambassadrices au travers des expériences du genre. »

D’ailleurs, les filles rendues au Cégep ont déjà fait savoir à Magalie Lapointe qu’elles veulent revenir au Tournoi Orange, et ne pas y être en touriste. L’équipe masculine s’est aussi montrée intéressée.