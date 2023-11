(Photos) Cégep de Baie-Comeau : 235 000 $ US pour trois projets innovants

Un don de 235 000 $ US permettra la réalisation de trois projets innovants pour la région au Cégep de Baie-Comeau. La somme, qui s’élève à 325 000 $ canadiens, a été remise par l’Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau et servira aux étudiants inscrits dans les programmes de Foresterie, Génie électrique et Génie civil.

Il s’agit du plus important don financier de la Fondation Alcoa pour le Cégep de Baie-Comeau au cours des 10 dernières années, a rappelé le directeur général de l’Aluminerie, Michel Couillard. L’investissement sera déployé sur trois années.

Grâce à ces fonds, le laboratoire de micropropagation du Pavillon de recherche et de développement en forêt boréale (CEDFOB) a pu recevoir et commander des outils technologiques permettant de continuer d’innover dans ses recherches de façon rapide, sécuritaire et stérile.

Un second projet d’une serre quatre saisons à trois sections indépendantes est actuellement en construction et sera utilisable dès l’été 2024.

Finalement, un laboratoire-école en atomisation et contrôle des procédés sera mis en place permettant de poursuivre les recherches dans la région. « Il pourrait s’agir d’un laboratoire mobile déplaçable pouvant faire de la formation en entreprise, mais honnêtement, c’est encore en train de se dessiner », précise Manon Couturier, directrice générale du Cégep de Baie-Comeau.

« Cela nous donne un très bon levier pour aller encore plus loin afin de supporter nos entreprises locales », résume Mme Couturier.

Une offre de recherche attractive

La directrice générale rappelle que le Cégep de Baie-Comeau est à l’origine de plusieurs projets de recherches. Elle souhaite que ceux-ci deviennent attractifs pour de nouveaux enseignants, pour plus de chercheurs et pour les futurs étudiants grâce à cette aide financière.

Les nouvelles infrastructures permettront de faire progresser et d’accompagner les étudiants, les entreprises, les industries et les communautés en étant plus résiliant aux changements climatiques de la région.