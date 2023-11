Sept-Îles avance vers la collecte des matières organiques

Les Septiliens devront bientôt s’habituer à mettre un troisième bac le long du chemin, tandis que la Ville prévoit que ses installations pour le compostage seront complétées en juin 2024.

Lors de la séance du conseil du 13 novembre, un règlement d’emprunt de 1,8 M$ a été approuvé pour l’achat des bacs et des conteneurs, pour les matières organiques.

Cette commande inclut également les bacs de Port-Cartier et de la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Le coût sera par la suite réparti, selon le nombre de bacs de chaque secteur. La Ville bénéficiera aussi d’une subvention d’un peu plus de 400 000 $, ce qui ramènera la dépense pour Sept-Îles à environ 700 000 $.

« Dans cette acquisition, on a des bacs pour le secteur résidentiel ainsi que des bacs de plus gros volume pour la portion commerciale, industrielle et institutionnelle », indique Jean-François Grenier, chef de la division Environnement à la Ville de Sept-Îles.

En parallèle de l’achat des bacs, les travaux sont en cours pour la construction de la plateforme de compostage à Sept-Îles. Ils ont été amorcés en juin et sont complétés à 90 %, selon Jean-François Grenier. Les travaux sont à l’arrêt pour l’hiver et devraient reprendre le printemps prochain.

« Les installations devraient être terminées pour juin 2024 », dit-il.

La plateforme de compostage coûtera environ 4,5 M$ à la Ville de Sept-Îles. Pour financer le projet, Sept-Îles pourra compter sur une aide financière d’environ 1,5 M$ provenant du gouvernement du Québec. De plus, le conseil de la communauté innue de Uashat mak Mani-utenam fournira une contribution de 400 170 $.

Une campagne de sensibilisation sera aussi bientôt lancée, à propos du compostage, pour commencer à habituer les gens à la collecte qui approche de plus en plus.

La réglementation du gouvernement du Québec exige que tous les citoyens aient accès à des équipements de collecte de matières organiques, d’ici 2025.

Le défi de la collecte

La Ville de Sept-Îles doit également travailler à la mise en place de la collecte des matières résiduelles. Actuellement, c’est le conseil de Uashat mak Mani-utenam qui est en charge.

Toutefois, il a déjà fait part qu’il n’était pas intéressé à renouveler son contrat. Rappelons qu’au cours de l’été, plusieurs problématiques pour la collecte sont survenues. Des problèmes de main-d’œuvre et d’équipements étaient en cause.

La Ville de Sept-Îles est donc à la recherche d’un nouveau fournisseur de service. À noter qu’un appel d’offres est actuellement en cours, pour trouver une entreprise qui voudra reprendre le service de collecte des matières résiduelles.

En attendant qu’un nouveau fournisseur soit trouvé, le conseil de Uashat mak Mani-utenam s’est dit prêt à continuer d’offrir le service.

M. Grenier est confiant que la Ville de Sept-Îles arrivera à trouver une entreprise voulant offrir le service. Au mois d’août, un appel d’intérêts avait été lancé par la municipalité, afin de voir s’il y avait de potentiels entrepreneurs prêts à aller de l’avant. Des entreprises locales s’étaient manifestées.

« Toutefois, le défi là-dedans sera, pour l’entreprise qui offrira le service de collecte, d’acquérir des camions dans un court délai. Il y a un délai d’environ un an pour obtenir des camions. On se croise les doigts pour que l’entrepreneur qui obtiendra le contrat ait déjà des camions », explique Jean-François Grenier.