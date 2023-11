Industrie des pêches : quatre projets nord-côtiers obtiennent 915 000 $

Québec et Ottawa ont fait équipe pour soutenir l’innovation dans l’industrie des pêches. Sur la Côte-Nord, quatre projets ont reçu un total de 915 000 $ en aide financière.

L’objectif des deux paliers de gouvernement consiste à améliorer l’efficacité, la qualité, et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer de la province.

C’est la Première Nation des Innus de Nutashkuan qui obtient la plus grosse part du gâteau nord-côtier avec un total de 310 003 $ pour deux projets distincts.

Dans un premier temps, une somme de 263 808 $ lui est accordée pour un projet visant l’obtention de données relatives à l’abondance du homard dans la sous-zone G de la zone 18 de pêche au homard sur la Côte-Nord afin d’évaluer le potentiel de développement de la pêche commerciale du homard d’Amérique dans ce secteur.

La seconde subvention, qui s’élève à 46 195 $, lui apportera un soutien pour acquérir et à installer un système de surveillance MARENTRACK© sur le C.M.N. Nutashkuan. Ce système permettra la supervision de plusieurs paramètres du navire.

L’Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK) n’est pas en reste. Avec 301 091 $, elle veut recueillir des informations importantes sur les stocks de homard dans les sous-zones de pêche 18E et 18F de la Côte-Nord. Son projet permettra également de recueillir des données sur la santé de l’écosystème du homard sur la Côte-Nord.

Finalement, le quatrième projet qui est financé est celui de l’entreprise de Portneuf-sur-Mer, Crabiers du Nord Inc. qui souhaite modifier la ligne de transformation de la mactre de Stimpson afin de réduire de manière substantielle la consommation d’eau face à la baisse de la nappe phréatique. Pour ce faire, une aide de 30 126 $ lui est accordée.

35 projets au Québec

Au Québec, 35 projets ont été financés pour un octroi total de 5,8 M$. Le Fonds des pêches du Québec (FPQ) appuie des projets dans les domaines de l’innovation, des partenariats scientifiques, des pêches commerciales, de l’aquaculture, et de la transformation.

« Quand Ottawa et Québec unissent leurs forces, ce sont nos associations de pêcheurs, nos entreprises, les Premières Nations, et même nos institutions d’enseignement supérieur qui en bénéficient », a déclaré la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Diane Lebouthillier.

« Pour demeurer compétitives, les entreprises doivent innover, tant pour s’adapter aux besoins des consommateurs que pour répondre aux exigences des marchés et de la société. Je suis heureux de l’appui accordé aujourd’hui à des projets qui favoriseront la durabilité des activités entourant la pêche au Québec », a renchérit le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne.