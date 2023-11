Une défaite à saveur de victoire pour Joey Thibault

Il était le plus jeune dans cette course à la mairie et il a livré toute une bataille. Joey Thibault est fier de la troisième place qu’il a obtenue lors de cette élection partielle.

« Je suis très heureux du résultat et surtout d’être dans le top 3 » a-t-il dit. Le candidat Thibault a récolté 1 012 votes (17,2%).

Bien qu’il se réjouisse de l’engouement des jeunes dans cette élection avec les résultats combinés de lui et Patrick Hudon, il pense que le vote de cet électorat s’est divisé entre les deux candidats.

« C’est certain que ça a divisé le vote, mais au moins cela a créé de l’engouement. Il y a du positif quand même », affirme Joey Thibault.

Il félicite le nouveau maire Denis Miousse et il invite ce dernier à mettre les efforts nécessaires pour doter la Ville d’un plan stratégique.

« Il faut se doter d’un plan qui est à jour et qui est basé sur le développement durable, économique et sociable. J’espère que M. Miousse va aller de l’avant avec ça en mobilisant les acteurs du milieu socio-économique », indique-t-il.

Une candidature en 2025

Joey Thibault tire un bilan des plus positif de cette première expérience en politique municipale. Il affirme avoir prouvé qu’il avait sa place dans l’arène politique surtout avec une troisième place.

Lors de sa soirée électorale se déroulant dans les locaux de Dek Hockey Sept-Îles, plusieurs de ses partisans sont venus le féliciter à la suite du dévoilement des résultats finaux et ils l’incitaient déjà à se représenter lors de la prochaine élection municipale en 2025.

Joey Thibault affirme ne pas fermer la porte à cette possibilité.

« On va y aller une année à la fois, mais espérons-le », conclut-il.