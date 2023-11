Patrick Hudon entend revenir à la charge

Deuxième au final du vote pour l’élection partielle à la mairie de la Ville de Sept-Îles, Patrick Hudon voyait le résultat de façon positive, malgré la déception.

« Je suis un peu déçu avec le résultat. Moi et Joey (Thibault) ont termine 2e et 3e. On s’est divisé le vote », a-t-il laissé entendre, tout en disant que le scénario aurait pu être différent s’il n’y avait eu qu’un des deux. « C’est la démocratie. »

« Je suis content pour M. Miousse. Ça fait longtemps qu’il le voulait. »

Patrick Hudon entend suivre de près ce qui se passera à la Ville. D’ailleurs, le nouveau maire a laissé savoir qu’il tenait à rencontrer les deux jeunes candidats.

M. Hudon n’écarte pas la possibilité de se présenter à nouveau dans la course à la mairie dans deux ans. « Je pense qu’on a prouvé qu’il y a un vent de changement qui s’amorce. Je me suis aussi fait connaître », a-t-il conclu.