Tourisme Côte-Nord : 9 distinctions en 5 ans

Tourisme Côte-Nord s’est distingué en remportant l’or aux prix Azimut dans le cadre des Journées de l’accueil touristique du ministère du Tourisme, au début novembre. L’organisme devient par la bande un incontournable, couronné de neuf mentions d’excellence depuis 2019.

Les prix Azimut, qui soulignent l’initiative, la créativité, l’innovation et l’excellence des acteurs de l’industrie en ce qui a trait à l’accueil touristique, ont attiré 17 candidatures d’organismes œuvrant partout dans la province.

Tourisme Côte-Nord, lauréat argent en 2019 pour sa campagne « Entre nature et démesure », se voit cette fois-ci remettre l’or.

Le vote des autres associations touristiques de partout au Québec compte pour 40 %, alors que l’autre 60 % est déterminé par un jury.

Ce prix porte à neuf les distinctions attribuées à Tourisme Côte-Nord dans les quatre dernières années.

« Tourisme Côte-Nord est récipiendaire de 4 prix excellence tourisme de 2019 à 2023, 1 prix Idéa en 2021, deux prix Azimut en 2019 et 2023, la médaille de la députée de Manicouagan en 2022 ainsi qu’une mention à l’Assemblée nationale de la députée de Duplessis en 2023 », indique Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

Partenariat solide

Tourisme Côte-Nord a mis sur pied des campagnes qui ont fait sa renommée, dont l’initiative Road Trip Côte-Nord — Entre nature et démesure et les chroniques Sur la route des autocollants avec les Éditions Nordiques, en plus d’une foule d’autres circuits touristiques.

« Chaque circuit a été élaboré pour enrichir notre proposition, promouvoir la collaboration avec les acteurs et entreprises locaux, et instaurer des itinéraires durables et écoresponsables, rendant ainsi la région encore plus accueillante et séduisante. La section dédiée à nos circuits sur le site web a enregistré une hausse de fréquentation de 37 % par rapport à 2022, attestant de leur pertinence et de leur popularité », souligne la directrice générale.

De leur côté, les autocollants ont été un véritable succès avec 293 000 écoulés depuis deux ans.

Du 14 juin au 16 août 2023, pendant 10 semaines consécutives, les habitants de nos régions ont eu l’opportunité de parcourir un cahier touristique de 8 pages, nommé Sur la route des vacances — spécial autocollants, où étaient dévoilés les secrets de l’icône présentée dans la série d’autocollants.

« Avec une collection riche de 62 autocollants, nous envisageons de prolonger ce projet jusqu’à l’été 2024, pour faire découvrir 20 autres icônes et leurs récits », fait savoir Joannie Francoeur-Côté.