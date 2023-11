Bilan 2023 de Tourisme Côte-Nord : septembre a sauvé la saison

C’est le mois de septembre qui a sauvé la saison touristique cette année, obscurcie par les feux de forêt et la fermeture du pont Touzel au mois de juin.

« On n’a pas eu une saison qui a battu les records de 2022, mais nous avons eu une saison 2023 grosso modo semblable à celle de l’an passé », dévoile Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Tourisme Côte-Nord.

« Le mois de juin a été un mois très faible, mais le mois de septembre a rattrapé les statistiques de la saison », affirme-t-elle.

Les places en hébergement touristique ont toutefois été plus nombreuses, et la directrice confirme que le taux d’occupation moyen est similaire à celui de l’an dernier.

La Minganie, grande perdante

Du côté de la Minganie et l’est de la Côte-Nord toutefois, une diminution globale de 30 % par rapport à 2022 a été observée.

Les régions de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord s’en sont nettement mieux tirées.

« Les chiffres étaient excellents à Sacré-Cœur, et beaucoup d’établissements touristiques ont affiché quasi complet pour 2023 », souligne-t-elle.

« On a même constaté que beaucoup de gens ont débordé de Tadoussac, et que les gens sont portés à se rendre plus loin sur la Côte-Nord », conclut-elle.

Pleins feux sur Fermont

Pour la directrice générale, le fait saillant de cette saison fut sans contredit l’achalandage à Fermont.

« Nous avons vu une augmentation fulgurante de 94 %. Ce n’est vraiment pas banal », estime Joannie Francoeur-Côté.

« Les gens faisaient l’expédition 51 de la 389 jusqu’en Basse-Côte-Nord, on voit qu’il y a un engouement vraiment fort pour la nordicité de la Côte-Nord », indique-t-elle.

« Les entreprises touristiques se font poser beaucoup de questions sur le circuit. Ça reste super intéressant pour l’industrie touristique de la région », exprime la directrice générale.

Le circuit, qui a vu le jour en 2019, rassemble tous les attraits plus grands que nature de la Basse-Côte-Nord et de Caniapiscau comme les barrages et les paysages qui s’étendent à l’infini.