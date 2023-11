Plan de croissance d’Hydro-Québec : « sécurisant », dit Développement économique Sept-Îles

Pour Développement économique Sept-Îles, les intentions de croissance annoncées par Hydro-Québec jeudi sont de bonnes nouvelles pour la région.

« Si on part du principe que le développement d’infrastructures, autant de production que du transport, serait fait en tout respect de l’environnement et des communautés, la prémisse essentielle, je pense que ce sont de bonnes nouvelles », a commenté le directeur de la corporation, Paul Lavoie.

Le Plan d’action de la société d’État prévoit des investissements entre 155 et 185 milliards $ dans les prochaines années. Hydro-Québec veut décarboner l’économie et créer de la richesse et pour y arriver, elle estime avoir besoin entre 150 à 200 TWh additionnels pour répondre à la demande d’électricité au Québec d’ici 2050, soit deux fois plus d’électricité qu’actuellement.

« Ça vient sécuriser la décarbonation et la transition énergétique pour les industries qui sont déjà en place et aussi, au niveau institutionnel, où les gens essaient beaucoup de passer de chauffage au mazout vers l’électricité », note M. Lavoie.

Pour les projets verts en développement, c’est bon augure, car les besoins énergétiques des entreprises d’économie vertes sont grands. Le complexe d’acier vert que H2 Green Steel aimerait développer du côté de Pointe-Noire en est un bon exemple. Pour aller de l’avant, le projet de 5 milliards de dollars a besoin d’un bloc énergétique d’au moins 600 MW.

« Pour tous les projets, c’est un enjeu, celui-là est gros, mais il y en a des plus petits aussi », souligne M. Lavoie. « Il y en a en bas de 10 mégawatts, mais pour qui il y a des enjeux et une nervosité par rapport à la disponibilité des mégawatts. Donc, cette annonce-là, d’une volonté claire d’augmenter la capacité de production et de distribution, est une bonne nouvelle d’un point de vue économique. »

L’aménagement de nouveaux barrages n’est pas exclu, mais ne fait pas partie du plan présenté jeudi.

« Nous entrons dans une longue période d’investissement et de croissance », a déclaré le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, dont le plan inclut la construction de nouvelles centrales hydroélectriques et la construction de 10 000 éoliennes.

En termes de production d’électricité supplémentaire, « c’est l’équivalent de la production de la centrale LG-2, Manic-5 et le Complexe de la Romaine », a résumé M. Sabia.

– Avec Stéphane Blais, La Presse Canadienne