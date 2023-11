L’UQAC sonde l’intérêt des adeptes de plein air de Sept-Îles pour un nouveau programme

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) travaille à déployer un de ses programmes d’intervention plein air ailleurs. Elle sonde l’intérêt pour offrir le programme court de premier cycle à son Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord (Sept-Îles).

Ce programme s’inscrit parmi les deux autres déjà offerts par l’UQAC au niveau du plein air. La première cohorte du programme court a été lancée il y a quelques mois.

« On cherche une façon de le délocaliser et de répondre à une demande. Il est conçu pour être mobile », mentionne David Mepham, professeur et directeur de l’Unité d’enseignement en intervention plein air à l’UQAC.

Le programme cible les amateurs motivés de plein air, mais aussi les enseignants et animateurs intéressés par ce milieu.

Il vise à accroître l’autonomie en plein air. Il comprend cinq cours qui s’étendent, de préférence, de juin à octobre (printemps-automne), « pour être progressifs dans nos interventions », soit deux cours sur l’autonomie, un sur la gestion sécuritaire et deux liés à des expéditions (randonnées pédestres et canotage en eaux vives). «

Le sondage d’intérêt lancé il y a quelques jours a déjà rejoint une vingtaine de répondants.

« Pour être confortable, ça prend un groupe de 12 à 18 personnes », indique M. Mepham, satisfait de la réponse actuelle au sondage.

Ce programme vise à doter les étudiantes et les étudiants des compétences nécessaires afin d’accroître leur autonomie en milieu naturel et de leur permettre d’élaborer, d’implanter et d’encadrer des activités de plein air destinées à une clientèle débutante.

Pour faire part de votre intérêt à suivre le programme court en intervention plein air : https://forms.office.com/r/e0wLgjYD00. Vous pouvez obtenir plus de détails sur le programme au https://www.uqac.ca/programme/9143/.