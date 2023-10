Saison 2023 de Tourisme Côte-Nord : un « bilan plus que satisfaisant »

Malgré un mois de juin plus difficile, notre région s’est relevé les manches et présente un bilan semblable à celui de l’année 2022, marqué entre autres par une hausse d’achalandage pour le mois de septembre.

Les données recueillies indiquent une saison 2023 similaire à 2022 et une hausse d’achalandage marquée pour le mois de septembre.

« Tourisme Côte-Nord soutient que, sans les malheureux événements du début de saison, la Côte-Nord aurait battu tous les records en 2023 », affirme par voie de communiqué Josy Anne Dufour, coordonnatrice aux communications et à la commercialisation chez Tourisme Côte-Nord.

La saison touristique sur la Côte-Nord a commencé plus lentement qu’à l’habitude en raison de la fermeture du pont Touzel et des feux de forêt, affectant davantage l’achalandage dans les pourvoiries et dans le secteur de la Minganie.

La région a tout de même connu un fort achalandage dans les mois de juillet et août, comparable à 2022.