Simon le requin a quitté la Côte-Nord

Ne cherchez plus Simon le requin aux abords des eaux de Sept-Îles. Sa dernière localisation par OCEARCH, en date du 25 octobre, le situait près de l’Île Miscou au Nouveau-Brunswick.

La bête de 9 pieds 6 pouces, pour 434 livres, aurait sillonné le golfe du Saint-Laurent sur l’est de la Côte-Nord pendant près de trois mois.

Simon le requin (blanc) fait partie de ceux qui sont tagués. S’il sort de l’eau, il peut être localisé par la télémétrie acoustique et le satellite, s’il est accessible.

Chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne pour Pêches et Océans Canada, Xavier Bordeleau, mentionne qu’il pourrait être possible de voir de plus en plus de requins blancs avec la migration saisonnière. « C’est ce qu’on pense en regardant les dernières années. Potentiellement, les conditions environnementales sont plus favorables, avec entre autres la quantité de nourriture, les phoques gris et la présence de proies », dit-il.

Il indique cependant que le requin blanc se retrouve davantage sur la côte du Cap-Breton et dans la péninsule gaspésienne. En 2020, certains ont été répertoriés dans le secteur de Rivière-au-Tonnerre.

M. Bordeleau parle également de l’écosystème qui est favorable aux requins blancs.

Observateur d’espèces marines, le Septilien Jacques Gélineau mentionne que Simon le requin a été détecté à différents endroits au cours des derniers mois sur la Côte-Nord, se promenant aux alentours de l’Île d’Anticosti et de Natashquan.

Il invite à ne pas confondre Simon le requin avec les requins-pèlerins, qui sont plus nombreux cette année.

Pour M. Gélineau, Simon le requin était un cas d’exception aux abords des eaux longeant la Côte-Nord.

« Ils [requins blancs] ne tolèrent pas sous les 13 degrés de température de l’eau. Ils sont les moins frileux de la gang », a-t-il dit.

M. Gélineau voit comme une bonne nouvelle la présence de requin blanc. « Ça veut dire qu’il n’y a pas trop de phoques gris, que leur population est contrôlée par les requins gris. »

« Les requins blancs vont où ils peuvent s’alimenter. L’eau est poissonneuse ici. »

Le chercheur à l’Institut Maurice-Lamontagne, Xavier Bordeleau, souligne « que le phoque gris est une espèce abondante qui exerce une pression sur l’écosystème.»