61% des élèves du CELA ont déjà vapoté

Le Centre Éducatif l’Abri (CELA) de Port-Cartier est la première école de la Côte-Nord à s’inscrire au Plan de génération sans fumée (PGSF). Ce programme est le bienvenu, puisqu’un sondage réalisé auprès des élèves de l’établissement démontre que 61 % de ceux-ci ont déjà essayé de vapoter.

Le Plan de génération sans fumée du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS), qui s’attaque au vapotage et au tabagisme dans les écoles secondaires, annonce la participation du CELA en tant que première école de la Côte-Nord à s’inscrire au programme.

« On est fier d’être la première école à entamer le pas dans ce programme et on est content de savoir que les autres écoles de Sept-Îles vont nous suivre et que ça ira en grandissant », dit Valérie Blais, technicienne en travail social au CELA.

Lors d’un sondage effectué auprès des élèves, les résultats ont démontré que 61 % des répondants ont déjà essayé le vapotage et que 31 % avaient vapoté au cours des 30 derniers jours précédant le sondage.

« C’est quand même remarquable comme statistiques. Si on compare à la moyenne québécoise des autres écoles qui ont entamé le projet, on est au-dessus de la moyenne à tous les niveaux de secondaire un à cinq », affirme Valérie Blais.

Au cours de la dernière année, de manière participative, les jeunes ont partagé leur vision de l’arrivée du vapotage.

« Ils ont nommé qu’effectivement, c’est très attrayant les couleurs, les saveurs, ça l’air le “fun” », rapporte Mme Blais.

Mais ils ont aussi mentionné leurs inquiétudes.

« Les élèves de secondaire cinq sont inquiets pour les plus jeunes. De savoir que des secondaires un ou même plus jeunes commencent à vapoter, ça les inquiète beaucoup. Ils ont des jeunes frères et sœurs… Aussi, des amis autour d’eux ont développé des problèmes de dépendances à la nicotine. »

Rappelons qu’en 2015, le Québec a adopté la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. Celle-ci assujettit la cigarette électronique aux mêmes dispositions que les produits du tabac pour la vente, la promotion, la publicité et les lieux d’usage.

Un nouveau règlement interdisant les saveurs dans les produits de vapotage entrera en vigueur le 31 octobre.

Accompagnement

La participation au projet permet à l’école secondaire d’outiller les élèves et le personnel de manière concrète, face à la problématique. La stratégie se divise en trois volets soit la prévention, la cessation et l’application de la Loi.

« On va faire la promotion des saines habitudes de vie. On le fait déjà, mais on va continuer de mettre l’emphase là-dessus », explique Valérie Blais.

Aux récréations, des activités de remplacements seront proposées aux élèves.

« Au lieu d’aller vapoter pendant les pauses, ils pourront faire des activités en lien avec les saines habitudes », ajoute-t-elle.

De l’affichage sera apposé pour faire respecter la Loi.

« On s’est fait une procédure d’intervention pour que tout le monde puisse se sentir à l’aise d’intervenir auprès des élèves qui ne respecteraient pas la Loi concernant le vapotage », dit Mme Blais.

De plus, de la formation a été offerte aux enseignants par des professionnels de la santé.