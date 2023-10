La Suède et la Côte-Nord… pas si différents

Une délégation de Développement économique Sept-Îles a séjourné en Suède, la semaine dernière, pour aller à la rencontre des gens de H2 Green Steel, mais aussi, pour entendre les défis et préoccupations du milieu qui est en voie d’accueillir un premier complexe de l’aciériste vert dans une petite ville de 18 000 habitants.

Les premiers contacts avec H2 Green Steel remontent à l’an dernier pour Développement économique Sept-Îles (DÉSI). Depuis, plusieurs échanges ont eu lieu et des gens de l’entreprise suédoise sont venus faire du repérage sur la Côte-Nord, en début d’année.

La semaine dernière, c’était au tour de DÉSI d’aller à la rencontre des intervenants du milieu, à l’endroit où ils sont en train de construire un premier complexe de transformation d’acier vert, à Boden, en Suède.

« On voulait venir sur place pour voir comment eux ont perçu la construction et la venue d’une industrie comme celle de H2 Green Steel, pour apprendre de leur expérience et être capable de ramener ça chez nous et de procéder avec l’implantation de tout ça au niveau de Sept-Îles », a fait savoir Chantal Pitt, présidente du conseil d’administration de Développement économique Sept-Îles.

Il semble que les similarités soient nombreuses entre cette petite ville du nord de la Suède et Sept-Îles.

« Les défis sont sensiblement les mêmes. Ils ont beaucoup de fly in fly out au niveau de la main-d’œuvre, avec les compagnies qui sont autour. La rétention et l’attraction de la main-d’œuvre puis des jeunes qui partent pour le sud de la Suède pour travailler après les études. Le logement aussi. Ce sont tous de défis que nous avons en commun et nous sommes venus voir comment eux ont fait pour les relever », a expliqué Mme Pitt.

Face à ces défis considérables, les gens de DÉSI demeurent optimistes, à la lumière de ce qu’ils ont constaté sur place.

« Si on est proactifs et qu’on se met en marche rapidement, ce sera plus facile. En se préparant, ce n’est pas impossible », a dit Mme Pitt.

Plusieurs éléments positifs de la région amènent H2 Green Steel à s’intéresser à la Côte-Nord, que ce soit les infrastructures en place, ou l’expertise qui se développe du côté du Centre de recherche du Cégep de Sept-Îles.

Des valeurs qui se ressemblent

Le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon a rencontré les dirigeants de H2 Green Steel, lors de leur passage dans la région.

« Ce qui est intéressant, c’est leur sens des responsabilités et leur préoccupation par rapport à l’environnement social », a-t-il souligné, affirmant que les valeurs de l’entreprise suédoise rejoignent celles du Port de Sept-Îles.

Non, les gens de H2 Green Steel ne sont pas les premiers à venir faire du repérage pour de potentiels gros projets dans la région, mais à la différence de plusieurs, ils ont l’intention d’utiliser une énergie propre pour y parvenir.

« Aujourd’hui, on a la chance d’avoir un promoteur qui n’utilisera pas de charbon, mais plutôt une nouvelle énergie propre qu’est l’hydrogène pour venir éviter tout près 85-90 % de GES en termes de capacité de production », a dit Pierre D. Gagnon.

Il y a encore plusieurs étapes à franchir, mais le Port de Sept-Îles est d’avis qu’il faut continuer de cheminer avec les promoteurs du projet.

« On le sait, on a vécu l’implantation d’Alouette. Ça ne se fait pas du jour au lendemain », a-t-il mentionné. « C’est vraiment de la musique à nos oreilles, nous serons solidaires avec les acteurs locaux pour être en mesure d’accompagner les promoteurs et de faire en sorte que Sept-Îles puisse se démarquer. »