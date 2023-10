La Ville peut en faire plus pour le logement, selon Mélanie Dorion

Dans un contexte de crise du logement, la candidate à la mairie de Sept-Îles, Mélanie Dorion, pense que la municipalité peut occuper un plus grand rôle.

« Actuellement, je ne pense pas qu’on utilise tous les leviers qu’on pourrait pour accélérer le développement de quartier résidentiel », dit-elle.

Selon Mme Dorion, la Ville peut avoir un rôle pour le développement résidentiel.

« Je pense que la Ville a les ressources pour faire les rues et aménager les terrains, pour que par la suite, en partenariat avec l’entrepreneuriat local, on puisse donner accès à des terrains abordables à nos citoyens. Je pense que la municipalité peut faire un bon bout au lieu de se fier uniquement sur un entrepreneur. On peut être plus proactif », estime Mélanie Dorion.

Toujours sur le logement, elle veut travailler en collaboration avec l’Office municipal d’habitation (OMH) de Sept-Îles et Développement économique Sept-Îles pour s’attaquer à la crise du logement

L’ancienne conseillère municipale de Sainte-Marguerite a présenté son programme électoral jeudi après-midi.

Les thèmes de l’environnement et du développement durable sont très présents dans la plateforme de Mme Dorion.

Elle propose notamment de créer un poste au sein de l’administration municipale où cette personne se consacrerait aux enjeux de développement durable. Elle fait référence à un dossier comme celui de l’érosion côtière qui est très complexe.

Hôtel de Ville

La candidate réitère qu’il est capital que l’enjeu de l’hôtel de ville soit réglé. Les discussions entre la Société québécoise des infrastructures (SQI) et la Ville de Sept-Îles sont en cours. La SQI veut acquérir les terrains de l’hôtel de ville pour compenser les places de stationnement qui seront perdues avec l’agrandissement de l’Hôpital de Sept-Îles.

Dans cette optique, elle demande qu’une orientation politique soit donnée par le gouvernement du Québec pour venir à bout des négociations qui s’éternisent.

« Ça ne fait pas de sens qu’on soit encore dans cette impasse. Le gouvernement est très conscient que l’hôpital a besoin de cet agrandissement et que la Ville a des moyens limités. Est-ce qu’il y a moyen de s’entendre avec le gouvernement au niveau financier pour sortir de cette impasse », estime Mélanie Dorion.

Elle ajoute que pour l’instant, elle ne privilégie pas de solution entre une rénovation ou la construction d’un nouvel hôtel de ville.

Aréna

Pour la candidate Dorion, il faut trouver de nouvelles sources de financement pour la construction d’un nouvel aréna. Dans le contexte inflationniste qui touche les finances de la municipalité, il est impensable pour elle de réaliser ce projet sans une aide extérieure. Si la municipalité absorbait cette dépense qui pourrait avoisiner les 40 M$, l’impact sur le compte de taxes des citoyens serait trop grand, estime Mélanie Dorion.

Elle pense que le conseil de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) pourrait être un très bon partenaire pour réaliser ce projet.