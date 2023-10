Des municipalités seraient disparues sans La Romaine

Le complexe La Romaine a pratiquement sauvé la Minganie, estime l’ancien maire de Havre-Saint-Pierre, Pierre Cormier.

Ce dernier co-présidait la Coalition en faveur du projet de La Romaine, lorsque le projet était à l’étude.

Quinze ans plus tard, l’ancien maire de Havre-Saint-Pierre et également ex-préfet de la Minganie, ne doute aucunement de ses prises de position de l’époque. Pour lui, le projet de La Romaine a été et sera encore bénéfique pour la région, dans les années à venir.

« Ce projet a permis à de petites municipalités de la MRC de la Minganie de survivre, parce qu’à l’époque, je peux vous dire qu’il y en aurait cinq ou six qui seraient disparues sans La Romaine », dit-il.

Il ajoute qu’un projet comme celui du complexe aquatique de la Minganie, qui a coûté plus de 12 M$ aurait été impensable sans les redevances et le soutien gouvernemental qui ont découlé de la construction du complexe de La Romaine.

« Pour de gros projets comme celui-là, on n’a pas les moyens financiers suffisants seulement avec les taxes municipales, parce que la population n’est pas très grande en Minganie », dit-il.

Pour lui, le projet de la Romaine a permis de renflouer les coffres des municipalités qui peuvent ainsi aspirer à réaliser des projets. Les impacts ont également été positifs pour des entreprises de la région qui profitent des retombées.

Il souligne aussi les nombreux bons emplois qui ont permis à des travailleurs de la Minganie d’être embauchés. Lorsqu’il s’est rendu à l’inauguration du complexe de La Romaine, M. Cormier s’est dit particulièrement heureux de pouvoir rencontrer des travailleurs vivant en Minganie qui auront des emplois permanents dans les années à venir, grâce à La Romaine.

Quelle suite

Meggie Richard, la préfète de la MRC de la Minganie, a rappelé l’importance qu’a eue la construction de la Romaine au niveau économique, lors de l’inauguration. Le projet a généré des retombées de 1,4 G$ pour la région, tout en embauchant un grand nombre de travailleurs.

Malgré la fin des travaux, il y aura environ 100 emplois directs et indirects reliés aux installations de La Romaine. Environ 75 pour le fonctionnement, l’administration et l’entretien des installations et 30 emplois indirects reliés, par exemple, à l’entretien de la route.

Pour ce qui est du campement Mista, qui pouvait accueillir près de 1 500 travailleurs, il sera démantelé sous peu, précise Hydro-Québec. La société d’État analysera les différentes options, pour ce qu’il adviendra des biens meubles. Des ententes avec le milieu, certaines communautés, ou organismes sont possibles.

La préfète a aussi profité de l’occasion pour demander au gouvernement et à Hydro-Québec de continuer la collaboration avec la région, pour assurer le développement économique de la Minganie.

Parmi les éléments de développement qu’elle a cité, il a été question de l’Île d’Anticosti et de son potentiel touristique, à la suite de sa nomination au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Quatre décès

Impossible d’aborder le chantier de La Romaine sans souligner le décès de quatre travailleurs durant la construction. Lors de la cérémonie d’inauguration, un moment de recueillement a été tenu en leur mémoire. Le PDG d’Hydro-Québec, Michael Sabia, a affirmé que la société d’État « a appris de ses accidents et que les pratiques ont changées. »