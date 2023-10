Élection à la mairie de Sept-Îles : 9 candidats à la succession de Steeve Beaupré

Nous connaissons maintenant le portrait pour la course à la mairie de Sept-Îles avec la fin de la période des mises en candidatures. Ce sont neuf personnes qui tenteront de succéder à Steeve Beaupré à la tête de la Ville de Sept-Îles.

Dans cette course, on retrouve Denis Miousse, Mélanie Dorion, Patrick Hudon, Joey Thibault, Martial Lévesque, Mario Dufour, Nunziato Gareffa, Éric Beaudry et Marc Fafard.

Pour ce qui est des deux postes de conseiller, comme à la mairie, les candidats sont nombreux.

Dans le district Marie-Immaculée, trois candidats se feront la lutte pour prendre la relève de Denis Miousse qui a quitté pour se lancer à la mairie. Il s’agit de Claude Lessard, Alexandre Leblanc et Lina Beaudin.

Pour le district de Mgr-Blanche qui est vacant depuis février à la suite de la démission d’Elisabeth Chevalier, quatre citoyens briguent les suffrages. Il s’agit de Nicolas Dupont, Chantale Vaillancourt, Louis Marchand et Cindy Bérubé.

Cette élection partielle marque un contraste par rapport à la dernière élection municipale en 2021. Lors de ce scrutin, six des neuf postes de conseillers avaient été élus par acclamation. Toujours lors de l’élection de 2021, sur les 20 736 électeurs inscrits, 6 697 s’étaient prévalus de leur droit de vote pour un taux de participation de 32,7%.

L’élection se tiendra le dimanche 12 novembre, de 10h à 20h, et un vote par anticipation sera tenu le dimanche 5 novembre, de 12h à 20h.