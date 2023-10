Éric Beaudry veut finaliser les dossiers de l’hôtel de ville et de l’aréna

Tentant sa chance à la mairie de Sept-Îles, Éric Beaudry veut profiter des deux années du mandat restant pour conclure les dossiers de l’hôtel de ville et de l’aréna.

Il affirme qu’après une longue réflexion et des discussions avec les citoyens pour partager ses idées, il a décidé de se présenter.

Le candidat Beaudry indique vouloir finaliser les engagements déjà pris tout en mettant en place les prochaines priorités s’il est élu.

« Les dossiers de l’aréna et de l’hôtel de ville, il y a des enlignements qui ont déjà été pris. Il faut conclure ces deux dossiers parce qu’il faut passer à d’autres enjeux », dit-il.

L’homme qui a travaillé dans les domaines de la santé mentale, de la distribution alimentaire et la maintenance des bâtiments veut contribuer aux débats d’idée durant la campagne. Il souhaite notamment parler d’enjeux qui affecte le coût de la vie pour les résidants de Sept-Îles.

« Mes priorités sont de faciliter la collaboration et la communication avec les divers acteurs économiques et sociaux de la ville ainsi qu’avec la communauté autochtone afin de mettre en place des solutions communes, viables et concrètes », indique-t-il par voie de communiqué. Il compte présenter son programme plus en détail durant la campagne.