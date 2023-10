Les jeunes Nord-Côtiers invités à s’exprimer sur leurs besoins et préoccupations

Les jeunes Nord-Côtiers de 12 à 35 ans et les acteurs du milieu de la jeunesse sont invités à s’exprimer sur leurs besoins, ambitions et préoccupations pour établir les bases du prochain plan d’action jeunesse du gouvernement du Québec.

Cette consultation jeunesse prendra place le 12 octobre à l’Hôtel Le Manoir de Baie-Comeau. Il s’agit de la seule date au calendrier pour la région. Les acteurs du milieu de la jeunesse sont attendus dès 13 h 30 et les jeunes, dès 18 h.

Les activités se pencheront, entre autres, sur sept axes d’intervention : emploi, entrepreneuriat, environnement, culture, éducation, santé et citoyenneté.

« Je suis heureux de contribuer à donner une voix aux générations futures avec les consultations jeunesse qui prennent place un peu partout à travers le Québec actuellement. Les témoignages recueillis seront d’une valeur inestimable », souligne le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe.

« Il est admirable de constater à quel point la jeunesse québécoise est allumée, déterminée et porteuse de changements. La tournée de consultations publiques est un pas de plus vers un nouveau plan d’action jeunesse qui profitera non seulement à nos jeunes, mais aussi à toute la population québécoise », renchérit l’adjoint parlementaire du ministre, Samuel Poulin.

Les personnes qui ne peuvent se rendre sur place à Baie-Comeau peuvent tout de même s’exprimer, soit en répondant au questionnaire en ligne ou en déposant un mémoire d’ici le 25 octobre.

Notons que le plan d’action jeunesse comprend des initiatives soutenues par le gouvernement du Québec qui visent à concrétiser les objectifs de la Politique québécoise de la jeunesse 2030. Son but : accompagner les jeunes tout au long de leur parcours vers l’autonomie.