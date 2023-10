La société minière Tacora Resources est en difficulté financière

La Société Tacora Resources s’est placée sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

Tacora Resources qui exploite la Mine Scully au Labrador a obtenu un ordre de la Cour supérieure de l’Ontario, mardi.

L’entreprise a conclu un accord de financement de type débiteur-en-possession (DIP) de 75M$ avec Cargill, lui permettant de poursuivre ses opérations tout en menant un processus de vente et recherche d’investissements.

Pendant les procédures, “les activités de la Société se poursuivront normalement”, a indiqué Tacora Resources dans un communiqué.

“Le conseil d’administration de la Société demeure en place et la direction demeure responsable des opérations quotidienne”, précise-t-on.

Tacora Resources a une capacité de production annuelle de six millions de tonnes de concentré de minerai fer à partir de ses installations au nord de Wabush, à Terre-Neuve-et-Labrador. Elle est notamment cliente de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire qui transborde son minerai et du chemin de fer QNS&L de Rio Tinto IOC.