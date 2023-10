Drakkar de Baie-Comeau : Gagnon et Gill touchent à leur rêve

Quel jeune joueur de hockey québécois ne rêve pas discrètement ou non d’accéder un jour à l’une des prestigieuses organisations de la Ligue nationale de hockey (LNH) ? Deux des joueurs du Drakkar de Baie-Comeau ont vécu cette expérience alors qu’ils ont été invités à des camps d’entraînement professionnel.

Ce n’est pas un contrat avec la Ligue nationale de hockey qui s’est dessiné pour Félix Gagnon et Justin Gill, mais plutôt une expérience sportive unique dans leur carrière. Même si les deux jeunes joueurs de 19 et 20 ans ne font pas le club-école cette saison-ci, ils ont assurément laissé leurs traces auprès des recruteurs et des dirigeants.

« C’est un rêve de jeunesse de toucher à la LNH », lance d’emblée Félix Gagnon, numéro 22 du Drakkar de Baie-Comeau, qui a participé au camp des recrues et au camp professionnel des Sharks de San José.

« Porter l’uniforme, se trouver au centre d’entraînement de l’équipe et rencontrer les dirigeants, c’est vraiment spécial », confie-t-il.

Félix Gagnon se souvient de s’être senti « dans un autre monde » et d’avoir été traité de façon unique. « Tout est fait pour qu’on performe le mieux qu’on peut », se rappelle-t-il.

Pour sa part, Justin Gill se rendait pour la toute première fois dans la ville de la grosse pomme, New York. Le camp professionnel des Islanders a été une expérience « incroyable » pour le joueur de 20 ans. « C’est la raison pour laquelle j’ai commencé à joueur au hockey. Pour moi, c’est un rêve de jeunesse qui s’est réalisé cet été et qui s’est poursuivi dans les dernières semaines à New York », raconte-t-il.

Gill avait réussi à se faufiler au camp des recrues des Canucks de Vancouver l’an dernier, mais n’avait pas poursuivi pour le camp professionnel, ce qui a été le cas pour lui cette année.

Pouvoir pratiquer et observer les joueurs professionnels sont aussi des expériences enrichissantes, dit Félix Gagnon. « Ils sont de beaux modèles à s’inspirer pour continuer notre carrière », confie le numéro 22.

Un moment fort de son expérience dans la LNH est lors de ses participations à deux matchs lors du tournoi des recrues des équipes de l’Ouest à Las Vegas.

« Ç’a super bien été, c’est là qui m’a gardé pour le gros camp que je viens de vivre », se rappelle Félix Gagnon ajoutant qu’il a été lui-même surpris de ses performances. Il se dit fier d’avoir accompli son objectif de l’année d’avoir fait un camp dans la LNH.

Justin Gill lors de sa participation au camp professionnel des Islanders de New York. Photo fournie par le Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar

Justin Gill est récemment débarqué dans le bateau nord-côtier, originaire de la région des Laurentides. Il a commencé sa carrière junior avec les Islanders de Charlottetown, et ce, pour deux saisons. Par la suite, il a œuvré avec le Phœnix de Sherbrooke durant trois saisons.

La tranquillité et la facilité de la région lui plaisent déjà beaucoup. « C’est facile de se concentrer sur le hockey, mon focus est là-dessus et de gagner un championnat », dit-il.

Justin Gill souhaite faire sa place au niveau professionnel l’an prochain puisqu’il s’agit de sa dernière saison dans la LHJMQ. « Je pense que Baie-Comeau va pouvoir beaucoup m’aider dans mes objectifs », explique-t-il.

Le trophée Gilles Courteau dans les plans

Autant du côté de Félix Gagnon que de Justin Gill, la saison du Drakkar de Baie-Comeau cette année est hors du commun. L’organisation qui veut amener l’équipe à un second niveau réjouit les deux joueurs.

Gagnon qui en est à sa quatrième saison avec le Drakkar remarque l’amélioration de la qualité de l’équipe d’année en année.

« Cette année, on est vraiment rendu avancé dans notre cycle, on a un beau mixte de profondeur et d’équilibre pour les joueurs », précise-t-il. « On va être à surveiller », conclut-il.