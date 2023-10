400 000$ pour la restauration de la Chapelle Sainte-Anne-de-l’Île-Providence à Tête-à-la-Baleine

Le projet de restauration de la Chapelle Sainte-Anne-de-l’Île-Providence à Tête-à-la-Baleine reçoit un soutien financier de 400 000$ de la part du gouvernement du Québec.

C’est la ministre de l’Emploi, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, qui en a fait l’annonce.

« Je suis particulièrement heureuse aujourd’hui de pouvoir annoncer une somme de 400 000$ à cette magnifique chapelle, érigée en 1895, qui est la plus ancienne de la Basse-Côte-Nord. Grâce à cette somme, il sera possible de restaurer la toiture, le revêtement extérieur, le clocher, les portes et les fenêtres et ainsi préserver ce bout de notre patrimoine. », a-t-elle commenté par voie de communiqué.

D’importants travaux de restauration sont nécessaires pour remettre en état le bâtiment classé immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Il y a notamment eu des infiltrations d’eau et des fenêtres brisées. Une partie de son clocher a même disparu.

En plus de la somme annoncée par le gouvernement du Québec, la Société du Plan Nord avait déjà confirmé une aide de 100 000$ pour ce projet de restauration.

C’est la Société historique Mécatina et son équipe de bénévole qui travaille depuis quelques années maintenant à la réalisation de ce projet.

« Le but est d’en faire un lieu pivot où la culture, le tourisme et le communautaire se rejoignent. Il y a vraiment de l’intérêt pour le site », indiquait Gisèle Monger, présidente du C.A de la Société historique Mécatina ce printemps en entrevue au Nord-Côtier.