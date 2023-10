Mairie de Sept-Îles | Patrick Hudon dépose sa candidature

S’intéressant depuis plusieurs années à la politique municipale, Patrick Hudon a décidé de faire le saut et il tentera de succéder à Steeve Beaupré à la mairie de Sept-Îles.

Le candidat veut que la municipalité soit encore plus transparente dans ses communications avec les citoyens.

« On est rendu en 2023, c’est plus facile d’avoir l’opinion des citoyens. On devrait aussi être plus transparent. J’entends souvent des citoyens dire qu’on ne sait pas ce qui se passe. Je trouve que ça manque de transparence. La Ville gagnerait à être plus proche de ses citoyens pour faire avancer les dossiers », dit-il.

D’ailleurs, sur le dossier de l’hôtel de ville, il veut consulter les citoyens et prendre leur pouls, avant qu’une décision soit prise.

Selon lui, la Ville doit aider encore plus les événements comme le Festi-Grîles, le Tournoi Orange ou le Vieux-Quai en Fête. Pour lui, on parle ici d’initiatives citoyennes, ou d’événements qui sont réalisés par des bénévoles qui permettent de dynamiser la ville.

Sur le dossier de l’aréna, il appuie la construction d’un nouvel édifice, étant donné la désuétude de Conrad-Parent.

Originaire de Sept-Îles, il a passé toute sa vie ici, à l’exception de quelques années pour ses études universitaires. Il a travaillé dans le milieu sportif. Il a notamment été responsable de la concentration volleyball à l’Institut d’enseignement de Sept-Îles. M. Hudon est responsable de la Ligue de beach-volley de Sept-Îles.

Pour l’instant, l’ancien conseiller Denis Miousse est le seul autre candidat à avoir déposé sa candidature.