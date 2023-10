Air Liaison fait un autre important pas pour l’amélioration de ses services

Après avoir acquis récemment deux nouveaux avions, Air Liaison, qui assure une desserte aérienne sur la Côte-Nord, investit 835 000$ pour un hangar à l’aéroport de Sept-Îles.

Ce hangar d’une superficie de 15 000 pieds carrés permet à la compagnie aérienne de renforcer son autonomie opérationnelle et augmenter son efficacité au sol à cet emplacement stratégique.

« La clé du succès dans notre industrie, où les marges sont microscopiques, réside dans l’atteinte de niveaux d’efficacité et d’autonomie exceptionnels à chaque niveau de notre organisation. La maîtrise de nos coûts opérationnels et la gestion minutieuse des délais de service sont les piliers de notre succès, tant sur le plan opérationnel que financier », soutient le PDG d’Air Liaison, Mathieu Gingras.

L’entreprise souligne qu’elle déterminée à collaborer étroitement avec les autorités locales, les MRC, ainsi que les gouvernements fédéral et provincial pour renforcer ses infrastructures.

« Dans cette optique, nous mettons en lumière le besoin crucial d’équiper les aéroports de la Basse-Côte de systèmes d’observation météorologique automatisés (AWOS1 ). Cette étape est essentielle pour assurer la sécurité et l’efficacité de nos vols, et nous nous engageons à œuvrer en ce sens pour améliorer la connectivité aérienne dans la région. »

Dernièrement, Air Liaison a aussi fait l’acquisition de deux nouveaux avions, dont un CRJ-200 (avion de transport régional à réaction), assurant désormais deux vols quotidiens entre Sept-Îles, Québec et Montréal, de même qu’un Dash 8 pour la liaison entre Sept-Îles et Blanc-Sablon avec une capacité de 34 passagers et un espace de fret doublé.

« Nous sommes impatients de poursuivre cette aventure avec tous et de continuer à répondre aux besoins de mobilité de nos clients tout en assurant une connectivité accrue dans notre belle province », conclut la compagnie.