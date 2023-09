Feux de forêt : Québec prolonge l’aide aux entreprises touchées

Les entreprises touchées par les feux de forêt de cette année auront jusqu’au 31 décembre 2023, au lieu du 30 septembre 2023, pour soumettre leur demande d’aide financière au Programme d’appui à la rétention des entreprises stratégiques et à l’aide d’urgence (PARESAU) et au programme Aide d’urgence aux petites et aux moyennes entreprises (PAUPME).

Le gouvernement du Québec en a fait l’annonce le 29 septembre. Les mesures ciblent notamment les exploitants forestiers, les scieries, les papetières, les pourvoiries, les entreprises touristiques et les commerces de proximité.

Certaines entreprises peuvent également être indirectement touchées par des perturbations affectant les chaînes d’approvisionnement. Ce financement d’urgence vise à soutenir le fonds de roulement nécessaire au maintien des activités des organisations.

L’aide financière prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt. Elle pourra atteindre un montant maximal de 50 000 $ pour les aides administrées par les MRC ou de 1 million de dollars pour celles d’Investissement Québec en lien avec des besoins de liquidités de plus de 50 000 $.

Le financement accordé aux entreprises situées dans le secteur visé par l’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État et la fermeture des chemins forestiers pour des considérations d’intérêt public permettra de pallier le manque de liquidités.

Celui-ci a été causé par une impossibilité de livrer plus de 50 % des produits (biens ou services) sur une période de quatre semaines consécutives ou par un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou services) représentant au moins 50 % des approvisionnements sur une période de quatre semaines consécutives.

« Nous avions dit que nous resterions à l’écoute des besoins et des préoccupations des entreprises qui sont concernées par ces incendies de forêt. Certaines nous ont signifié avoir besoin de plus de temps pour déposer leurs demandes. Nous leur avons répondu positivement », a mentionné Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie.

Sa collègue, Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, trouve primordial de poursuivre son appui à l’industrie forestière « qui occupe une place stratégique dans plusieurs de nos régions ».

« Nos efforts soutenus, ici avec une prolongation de nos programmes d’aide, s’ajoutent à ceux des personnes qui ont lutté contre les feux de forêt au cours des derniers mois. Le rôle de chacun est crucial, et nous prenons le nôtre à cœur », a-t-elle clamé.