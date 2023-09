Navette fluviale entre Anticosti, la Côte-Nord et la Gaspésie: “Attention à nos baleines !”

Le projet de navette fluviale fait lever un drapeau rouge aux biologistes et autres spécialistes des mammifères marins qui ne peuvent que constater l’engouement des baleines noires pour le secteur de l’île d’Anticosti.

Du nombre, Jacques Gélineau ne mâche pas ses mots. « Une navette rapide comme ce dont on a entendu parler, c’est inacceptable. C’est beau le développement économique, mais un moment donné, ça doit être une priorité de protéger des espèces en grand danger d’extinction. Il ne faudrait pas que le beau projet de l’ONU, qui vise à protéger un site de patrimoine mondial, vienne à l’encontre d’un autre joyau du patrimoine mondial, vivant celui-là. Les roches ne bougeront pas, elles ne sont pas menacées. Les baleines, oui ! »

Cette capture d’écran montre des baleines en mode accouplement au large d’Anticosti. Courtoisie Jacques Gélineau.

Les baleines noires semblent se plaire dans le secteur. « On a passé l’été avec elles, on est rendu à 30 différentes d’identifiées. Il semble que les animaux se soient déplacés de la côte nord-est américaine et aient pris possession de la partie ouest d’Anticosti », relate M. Gélineau.

Le trajet projeté par la navette traverserait le secteur où cette présence accrue de baleines noires est observée.

Jacques Gélineau et consorts souhaitent que cet aspect fasse partie de l’étude d’impact demandée par le Port de Havre-Saint-Pierre, mais considèrent que le secteur devrait être intégré aux aires marines protégées canadiennes. Rappelons que le fédéral souhaite protéger 30 % des milieux marins du Canada d’ici 2030.

