Un centre d’expertise fusionnant science et savoirs traditionnels autochtones à Sept-Îles

Dans l’objectif de contribuer à la préservation de l’environnement, le conseil Innu de Uashat mak Mani-utenam (ITUM) et l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail (INREST) annonce la création du Centre d’expertise Nutshitmit-Shipek à Sept-Îles.

Cette structure développera une expertise qui combinera science et savoirs traditionnels en environnement. Il s’agit d’une première au Québec.

L’intégration du savoir ancestral autochtone aux connaissances scientifiques est l’un des aspects innovateurs du Centre, souligne la directrice générale de l’INREST, Julie Carrière.

« Quand on parle avec les aînés de la communauté, ils ont beaucoup de connaissances qu’ils ont acquises de leurs ancêtres qui leur permettent de comprendre et d’interpréter la nature. Ils ont un savoir ancestral incroyable et il s’agit d’expertise qu’on va pouvoir travailler avec et intégrer à des projets », explique Mme Carrière.

Les activités du Centre tourneront autour de l’étude des impacts des changements climatiques, la protection du caribou et l’aménagement durable et responsable du Nitassinan.

Pour le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, les avantages du Centre sont nombreux.

« Ce projet est majeur et il rejoint trois de nos priorités qui sont la protection de l’environnement, l’éducation et la formation de nos membres et le respect de l’autonomie et du savoir ancestral innu », dit-il.

M. Mckenzie a d’ailleurs lancé un appel auprès de toutes les communautés autochtones du Québec afin qu’elles puissent bénéficier du centre que ce soit en amenant des projets ou par l’accueil et la formation d’étudiants autochtones dans le domaine des sciences de l’environnement.

Pour l’occasion deux ministres du gouvernement du Québec étaient sur place. Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et la ministre de l’Emploi et responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain.

« C’est une belle association qui est nécessaire et pertinente dans le contexte des changements climatiques », a commenté Mme Champagne à propos de la mise en place du CENS.