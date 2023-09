L’île d’Anticosti entre dans le club sélect du patrimoine mondial UNESCO

Les cris de joie de tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin à la candidature de l’île d’Anticosti à titre de patrimoine mondial de l’UNESCO ont retenti, de Riyad à Port-Menier en passant par Sept-Iles et Québec. La démarche de mise en candidature de l’île, entreprise en 2016, a porté, enfin, les fruits espérés.

3e site québécois après le Vieux-Québec et le parc national de Miguasha, en Gaspésie, l’île d’Anticosti entre dans une grande, mais très sélective famille composée de 1190 lieux, dont 21 au Canada jusqu’ici.

« Le patrimoine mondial est une appellation attribuée à des lieux ou des biens, situés à travers le monde, possédant une valeur universelle exceptionnelle. À ce titre, ils sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial afin d’être protégés pour que les générations futures puissent encore les apprécier à leur tour », précise-t-on sur le site de l’UNESCO.

Ce sont les caractéristiques archéologiques exceptionnelles de l’île qui ont servi d’argument principal à sa mise en candidature.

« L’île d’Anticosti constitue le meilleur laboratoire naturel du monde pour l’étude des fossiles et des strates sédimentaires datant de l’époque de l’Ordovicien et du Silurien. En effet, elle est le vestige le plus important en épaisseur au monde, ainsi que le registre fossilifère le plus complet de cette époque », décrit-on.

Les réactions n’ont pas tardé suite à l’annonce.

« Nous avons hâte de connaître les détails des soutiens gouvernementaux pour soutenir l’établissement d’un milieu d’accueil de calibre international à L’Île-d’Anticosti et offrir de nouvelles opportunités de développement pour la communauté », ont commenté Hélène Boulanger, mairesse de la Municipalité de L’Île-d’Anticosti et Meggie Richard, préfète de la MRC de Minganie, qui était d’ailleurs sur place à Riyad au moment de l’annonce. Elle a livré un message senti au comité, soulignant avec émotion le début d’une nouvelle aire pour l’île nord-côtière.

Les communautés innues d’Ekuanitshit et de Nutashkuan supportaient la candidature. Leurs chefs ont accueilli la nouvelle avec fierté.

« Anticosti fait depuis toujours partie intégrante de notre Nitassinan, notre terre ancestrale, et de notre identité. Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli avec nos partenaires Anticostiens et Nord-côtiers pour qu’on lui reconnaisse pleinement sa valeur universelle exceptionnelle. Nous écrirons la suite de l’histoire ensemble », a notamment déclaré Jean-Charles Piétacho, chef Innu de la communauté d’Ekuanitshit.