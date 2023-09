Les entreprises nord-côtières doivent innover pour être compétitives, dit l’innovateur en chef

De passage sur la Côte-Nord, l’innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, a indiqué qu’il y a un manque d’innovation dans la région et que cet élément est l’une des clés pour assurer une économie forte dans l’avenir pour la région.

En termes d’innovation, la Côte-Nord présente un portrait ayant des points positifs et négatifs, selon M. Sirois. Il souligne que la région est très productive.

« On arrive à créer énormément de richesse sur la Côte-Nord, malgré que le nombre d’employés n’augmente pas. Cela veut dire qu’on a réussi à devenir plus productif, notamment dans les domaines miniers et de la construction», dit-il.

Toutefois, il constate qu’il y a un manque d’innovation pour développer de nouveaux projets. Il affirme qu’il y a huit fois moins de projets d’innovation sur la Côte-Nord que dans le reste du Québec.

Luc Sirois était de passage à Sept-Îles le lundi 11 septembre pour venir rencontrer des entrepreneurs et intervenants du milieu économique. Il affirme avoir été impressionné par plusieurs entrepreneurs qu’il a rencontrés.

« Non seulement, ils sont bon innovateurs, ils sont innovateurs en utilisant toutes les ressources à leurs dispositions, ils sont innovateurs dans le modèle d’affaires », dit-il. Il souligne le fait que plusieurs s’impliquent dans la communauté et le milieu.

L’innovateur en chef est à la tête du conseil de l’innovation du Québec. Une organisation mise en place par le gouvernement afin de favoriser l’innovation dans les entreprises et dans la société.

Bien qu’il y a de l’innovation au Québec, il y a un certain manque à ce chapitre comparé à certains autres états alors que nous sommes dans contexte d’une économie mondiale.

« De façon générale, nos entreprises ont moins de projets de création de nouveaux produits ou de recherche et développement qu’en Ontario par exemple. On a aussi moins d’innovation en termes de fabrication ou de transformation numérique », déclare M. Sirois.

Par contre, il précise que ce n’est pas un manque de volonté de la part des entreprises. Il travaille donc à aider celles-ci à enlever les « bâtons qu’ils ont dans leurs roues». Il est convaincu que la situation sera bien différente d’ici quelques années.

Ressource régionale

La visite de M. Sirois s’inscrit dans le lancement d’un Espace régional d’accélération et de croissance sur la Côte-Nord. Cette structure a pour objectif de faciliter l’accès des entrepreneurs à des services répondant à leurs besoins en matière de croissance et d’intégration d’innovations.

« C’est important d’avoir une ressource régionale parce que la compétition au niveau économique ne se fait pas entre les MRC de la Côte-Nord, c’est versus l’Asie, l’Europe, le monde. La compétition est dure et elle va être de plus en plus dure. Donc, il faut être une région qui est productive, qui est créative et qui crée des produits qui sont vendus à l’international. Si on arrive à faire cela, on va pouvoir continuer à créer des emplois », estime l’innovateur en chef du Québec.