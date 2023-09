Port-Cartier bientôt un Village-relais

Après plus de deux ans de travail, Port-Cartier est en voie de devenir un Village-relais et la municipalité espère ainsi convaincre davantage de touristes de s’y arrêter.

C’est que le 7 septembre, le comité responsable d’autoriser les candidatures, qui est composé notamment de gens de la Fédération des Villages-relais et du ministère des Transports, sera de passage à Port-Cartier. Cette visite représente l’une des dernières étapes pour que Port-Cartier devienne un Village-relais.

« Il s’agit d’une visite où on va pouvoir présenter notre candidature et aussi faire visiter la Ville. C’est vraiment intéressant de les accueillir chez nous, pour vraiment leur montrer nos attraits et où sera située la fameuse borne des Villages-relais », explique Line Bordage, conseillère Tourisme et relations avec le milieu pour la Ville de Port-Cartier.

Elle ajoute qu’elle est confiante concernant cette visite, surtout qu’il y a eu énormément de travail pour monter la candidature. Elle indique que le dossier est « solide ».

Si le comité dit oui à la candidature, il sera transmis au bureau de la ministre des Transports et de la mobilité durable. C’est elle qui autorisera Port-Cartier à faire partie du réseau des Villages-relais.

Si tout se déroule bien, il est possible que Port-Cartier soit un Village-relais lors de la prochaine saison touristique en 2024.

Un village-relais est une municipalité reconnue par le ministère des Transports qui offre, avec l’aide de ses commerçants, une diversité de services et un lieu d’arrêt agréable et sécuritaire.

Visibilité

Pour Mme Bordage, le fait que Port-Cartier devienne un Village-relais représente plusieurs avantages.

« Cela nous donne une belle visibilité, parce qu’il y a de la promotion et de la publicité qui est faite. L’été dernier, il y avait même des chroniques à Salut Bonjour à propos des Villages-relais », dit Mme Bordage.

Elle ajoute que le terme Village-relais est une marque qui est reconnue, ce qui pourrait inciter encore plus de touristes à s’arrêter à Port-Cartier.

« Obtenir le sceau Village-relais, c’est comme une garantie pour les touristes qu’ils auront un bel accueil et que tous les services nécessaires seront disponibles », souligne Mme Bordage.