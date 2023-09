Les feux de forêt de l’Ouest canadien réduisent la qualité de l’air sur la Côte-Nord

Les feux de forêt de l’Ouest canadien font que la qualité de l’air sera mauvaise par endroit mardi, sur la Côte-Nord.

C’est le cas notamment à Sept-Îles et Baie-Comeau.

“La fumée d’incendies de forêt peut être nocive pour la santé de tous, même si les concentrations sont faibles. Tout le monde peut prendre des mesures pour réduire son exposition”, indique Environnement Canada, dans un bulletin météorologique spécial.

Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme) ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé, précise-t-on.

À Sept-Îles, vers 9h15, on recensait 138 particules au centre-ville. Au même moment, l’indice atteignait 145 du côté de Baie-Comeau. On considère que la qualité de l’air est altérée à partir de 25. Durant la période des feux de forêt septiliens en juin, l’indice de la qualité de l’air avait atteint des sommets à plus de 600 particules.

“Arrêtez ou réduisez votre niveau d’activité si vous ressentez un inconfort en respirant ou si vous ou une personne dont vous prenez soin ne vous sentez pas bien. Communiquez avec votre professionnel de la santé ou les autorités sanitaires locales si vous présentez des symptômes graves ou si vous avez besoin de conseils “, suggère Environnement Canada.