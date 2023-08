L’IESI mise sur plusieurs anciens

L’Institut d’enseignement de Sept-Îles (IESI) a amorcé sa nouvelle année scolaire sans souci au niveau du personnel enseignant. Son effectif est le même qu’à la conclusion en juin, à une exception près.

Le directeur général de l’IESI, Mathieu Brien, a tout son personnel, soit une trentaine de personnes, dont près de vingt enseignants. « Je n’ai pas eu à courir (pour du personnel), pour mon grand bonheur. »

Seulement deux enseignants sont non légalement qualifiés pour le moment.

Il parle de son effectif comme d’une jeune vieille équipe, avec des enseignants qui sont là depuis 15, 16, voire 17 ans. « Ils sont au top de l’échelon, mais loin de la retraite », assure-t-il.

Certains sont des anciens de l’école privée de Sept-Îles revenus travailler là où ils ont cheminé au secondaire. « Il y a quelque chose qui se crée, la passion de redonner », souligne le directeur.

Le seul nouveau dans le personnel enseignant est Mauro Oliveira, le Sensei de l’Académie de judo de Sept-Îles, responsable de la nouvelle concentration sportive de l’IESI.

La nouvelle année scolaire, qui a pris officiellement son envol le 29 août avec le début des classes, accueille près de 210 élèves, dont une soixantaine de nouveaux. Ils sont environ 45 en première année du secondaire.

La nouvelle concentration judo comptera cinq élèves pour ces débuts, dont trois qui en seront à leurs premiers pas dans cette discipline. Ils pourront développer les éléments techniques plus vite en étant du coup inscrit aux activités de l’Académie.

« C’est un peu moins qu’attendu, mais on reçoit déjà beaucoup de questions pour des jeunes qui sont encore au primaire. Chaque nouvelle option a commencé avec un nombre peu élevé. Les autres concentrations se maintiennent », fait remarquer M. Brien.

Projets et développement

Par ailleurs, à la direction, Mathieu Brien pourra faire prospérer l’Institut d’enseignement à un autre niveau. L’aspect pédagogique relèvera de Simon Dubé.

Le directeur général se concentrera sur le développement stratégique et à nouer des partenariats, « pour que les entreprises voient les opportunités de faire affaire avec nous », mentionne M. Brien. L’objectif est de mettre le tout en place dès l’année scolaire 2024-2025.

Il travaillera aussi à refaire vivre la Fondation et à ramener la communauté d’anciens.

Quant au nouveau directeur des services pédagogiques, il entend surfer sur ce qui a été fait dans les dernières années et qui a mené l’IESI à une récompense (prix coup de cœur) lors du Gala Prix de l’innovation 2023 de la Fédération des établissements d’enseignement privés, en mai dernier. Avec son projet Kaléidoscope, l’école privée s’était démarquée par une approche rigoureuse en matière d’équité, de diversité et d’inclusion.

Pour l’année qui vient de s’entamer, Simon Dubé vise des projets particuliers avec les élèves ayant de la facilité académique. Ce travail avait été amorcé l’an dernier, alors que des jeunes, à partir de palettes de bois, avaient fait des bacs de jardinage. « On veut cibler plus d’élèves et diversifier les projets », indique-t-il.

« On oublie souvent ce qui va bien, de dire Mathieu Brien. C’est de se rendre compte qu’ils peuvent faire plus, développer des compétences ».

Ainsi, ils pourront profiter du fait qu’ils sont en avance en classe « et que ce soit encore plus trippant aller à l’école », souligne M. Dubé.

« Il faut apprendre aux élèves beaucoup plus de choses qu’on voit sur le bulletin scolaire. Le bulletin, ça ne dit pas tout. Il faut faire des liens avec ce que tu apprends », soutient le directeur des services pédagogiques, appuyé par le directeur général.

La direction de l’IESI veut également travailler sur les impacts de l’intelligence artificielle, sans aller en guerre contre ça, « mais savoir travailler avec », précise Mathieu Brien.

Sur une autre note, l’école privée de la rue Gamache veut rayonner encore plus au niveau régional et provincial. Des membres de son personnel se font demander pour des conférences au niveau de l’innovation pédagogique, notamment en mathématiques et en français.

« Quand tu es recherché, c’est une belle valorisation », soutient Simon Dubé.

Soulignons également que l’IESI a reçu récemment un beau vote de confiance. Elle a vu son permis être renouvelé pour quatre ans par le ministère de l’Éducation. « On a un dossier impeccable », souligne le directeur général, Mathieu Brien.

Encore des travaux

Par ailleurs, la rentrée scolaire s’est faite avec des travaux toujours en cours. Ils n’ont toutefois pas d’impact avec les classes. Il s’agit de la phase 3 des travaux majeurs à l’extérieur entrepris en 2021.

« Pour le moment, la priorité est pour le service de la cuisine pour l’accessibilité de la cafétéria », mentionne M. Brien. L’entrée principale des élèves sera aussi déplacée sur le côté ouest.

L’IESI est en attente du nouveau plancher pour son gymnase. Elle peut toutefois profiter du soutien du Tournoi Orange, qui lui prête ses surfaces.

Certains travaux à l’intérieur de l’école seront réalisés, lors des semaines de mise à niveau pour causer moins de désagréments.