63 nouveaux diplômés à Uashat mak Mani-utenam

La communauté de Uashat mak Mani-utenam a célébré la persévérance scolaire de 63 nouveaux diplômés de l’année 2022-2023, vendredi.

Plus de 55 000 $ en bourse ont été distribués par ITUM et ses partenaires composés notamment d’entreprises minières de la région. On veut ainsi supporter financièrement les finissants dans la poursuite de leurs études.

Le prix honorifique Desneiges Vollant a également été remis à Stecy Jourdain, diplômée de cinquième secondaire de l’école Manikanetish. Le Chef et un enfant de Mme Desneiges Vollant lui ont donné en main propre. Cet honneur est de retour depuis l’an dernier. La bourse avait d’abord été remise aux diplômés de Uashat Mak Mani-utenam entre 1990 et 1998. La femme derrière le nom du prix « croyait en la jeunesse et partageait avec elle ses valeurs de persévérance, de respect et d’entraide », explique ITUM, dans un communiqué.

Depuis les 6 dernières années, le gala d’ITUM a honoré 453 diplômés membres de Uashat mak Mani-utenam.

Nombre de finissants et finissantes selon le niveau scolaire

Diplôme d’études secondaires : 17 diplômé(e)s

Formation professionnelle : 12 diplômé(e)s

Formation générale aux adultes : 4 diplômé(e)s

Diplôme d’études collégiales : 5 diplômé(e)s

Technique collégiale : 4 diplômé(e)s

Attestation collégiale : 7 diplômé(e)s

Certificat universitaire : 3 diplômé(e)s

Baccalauréat : 11 diplômé(e)s