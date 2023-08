Étudiants étrangers : Marilène Gill dénonce « l’improvisation » du gouvernement

Réagissant à l’intention du gouvernement fédéral de plafonner le nombre d’étudiants étrangers, la députée de Manicouagan, Marilène Gill, a dénoncé ce qui s’apparente à de « l’improvisation » pour faire face aux problèmes criants liés à la crise du logement.

« Les universités québécoises et le gouvernement du Québec ont été clairs : il est hors de question de limiter le nombre d’étudiants étrangers, dont le quart viennent s’installer en région et contribuent à leur vitalité économique et sociale. L’éducation est la compétence exclusive du Québec; ce n’est pas à Ottawa à venir imposer sa vision et de surcroît, s’attaquer à nos universités, nos cégeps et nos régions. Le gouvernement improvise », a signalé la députée bloquiste.

En 2022, le Québec a accueilli 122 045 étudiants étrangers, comparativement à 807 750 au Canada, « une part en deçà du poids démographique du Québec au sein du Canada », rappelle Mme Gill. Parallèlement, le taux de refus des permis d’études est demeuré plus important au Québec qu’en Ontario, et ce, quel que soit le continent de provenance des étudiants demandeurs.

« Le réveil est tardif et la cible est mauvaise : du propre aveu de Justin Trudeau, il n’y a pas d’endroit où loger les 500 000 immigrants que les libéraux souhaitent accueillir. Les seuils d’immigration du fédéral ne tiennent pas compte de la capacité d’accueil du Québec et des provinces, que ce soit en termes de logement, mais aussi de soins de santé, de services de garde et de francisation. C’est plutôt cela qui doit être revu. Encore une fois, les libéraux ratent la cible », a conclu Marilène Gill.