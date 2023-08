3000 km à la marche pour lutter contre l’itinérance chez les jeunes

Ayant pour objectif de parcourir 3000 km en 100 jours, Alexandre Vézina a amorcé la partie Côte-Nord de son périple vendredi, à Sept-Îles. Il effectue présentement la traversée du Québec à la marche pour amasser des fonds pour la maison Stéphane Fallu à Chambly.

L’organisme accueille des jeunes provenant de la direction de la protection de la jeunesse, qui se retrouvent en situation d’itinérance lorsqu’ils arrivent à la vie adulte.

« Quand j’ai appris que 33 % des jeunes de la DPJ vont vivre un épisode d’itinérance entre 18 et 21 ans, c’est vraiment venu me chercher », dit-il.

« J’avais voyagé au Népal et en Inde et j’ai vu des réalités humaines très difficiles, mais de savoir que ça se passe chez moi, je me suis dit que je n’avais pas le choix d’agir », affirme-t-il.

En plus de récolter des fonds qui serviront à la construction d’un pavillon destinée aux femmes à la Maison Stéphane Fallu, Alexandre Vézina espère que ce défi permettra de conscientiser les gens sur ce problème de société.

« C’est pour ça que je fais le tour du Québec et que je rencontre des élus. C’est pour parler de la cause et essayer de changer les choses pour ces jeunes », déclare-t-il.

Le 25 août, M. Vézina a débuté le 58e jour de son défi. Au niveau physique, il admet que le nombre de kilomètres marchés commence à se faire ressentir.

« J’amorce mon troisième mois de marche, donc il faut vraiment que je sois prudent. Il faut que je fasse mes exercices d’étirement pour m’assurer que mon corps puisse terminer ce défi », confie-t-il.

Dans les circonstances, il appréhende les deux prochaines semaines de marche qui se dérouleront sur la Côte-Nord. Il fera entre 30 et 50 kilomètres par jour. Il devra aussi emprunter plusieurs côtes le long de la route 138.

« La Côte-Nord va définitivement être un des plus gros défis dans ma marche. Toutefois, lorsqu’on marche, comme on va moins vite, les côtes se prennent beaucoup mieux qu’en vélo par exemple. Je sais que ça va être un grand défi physique, mais je suis prêt mentalement », commente M. Vézina.

Au cours des prochains jours, il fera escale à Port-Cartier, Baie-Trinité, Godbout et il atteindra Baie-Comeau le 31 août.

Pour contribuer financièrement à la campagne de financement de la maison Stéphane Fallu, vous pouvez cliquer sur ce lien.