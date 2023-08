En tournée sur la Côte-Nord, Éric Duhaime ne rencontre pas les communautés autochtones 

Le chef du Parti conservateur du Québec est en tournée sur la Côte-Nord, mais il n’a prévu aucune rencontre avec des membres des communautés autochtones.

Éric Duhaime était à Baie-Comeau mercredi et à Sept-Îles jeudi et vendredi. Il a notamment rencontré les maires et il a visité l’Aluminerie Alouette. Il s’arrêtera également à Tadoussac, pour discuter du pont avec la Coalition Union 138. Cependant, aucune rencontre avec des chefs ou membres des communautés innues de la Côte-Nord n’était à son horaire.

« On se disait que la prochaine fois, il faudrait en faire quelques-unes », a-t-il dit.

Le chef du PCQ ne s’en cache pas, aux dernières élections, son programme ne prévoyait rien pour les communautés autochtones.

« On a adopté un programme un peu rapidement », contextualise-t-il. « On a eu un seul congrès pour définir nos orientations. »

L’absence des Premières Nations du programme du PCQ n’aurait pas pour autant empêché l’intérêt de certain de ses membres pour le parti, selon son chef.

« J’ai été très surpris de voir que plusieurs communautés ont voté pour le parti conservateur du Québec », a-t-il dit. « On était le seul parti qui n’avait pas de message spécifiquement pour eux, mais notre message résonnait (…), de plus de liberté et de plus d’autonomie au sein de certaines communautés, de toute évidence, ça a un certain attrait, mais il va falloir aller plus loin, surtout dans des régions comme ici », admet-il.

Malgré tout, Éric Duhaime assure que c’est « primordiale » et qu’il faut « améliorer nos relations avec les Premières Nations ».

Il souligne au passage que celui qui était son candidat dans Duplessis à la dernière élection, Roberto Stéa, est responsable des relations pour les communautés autochtones avec Hydro-Québec.

La CAQ ne pense pas aux régions

Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon a affirmé cette semaine qu’il faudrait réduire de moitié le nombre de voitures sur les routes du Québec pour atteindre la carboneutralité en 2050.

« Je ne pense pas que le ministre Fitzgibbon pense beaucoup aux Nord-Côtiers quand il fait des déclarations aussi loufoques », dit M. Duhaime. « Dans la région ici, c’est quelque chose qui est totalement impensable. Allez demander aux travailleurs d’usine s’il y a la moitié des gens qui peuvent vivre sans véhicule. Il n’y a pas de station de métro au bout de la rue pour personne. »

Pour le chef du PCQ, qui a tenu un 5 à 7 avec des militants à Sept-Îles jeudi soir, même s’il se définit comme un gouvernement des régions, les actions en région de la Coalition avenir Québec « sont loin d’être à la hauteur des attentes ».

Aucun terrain

Lors de sa rencontre avec Steeve Beaupré, le maire de Sept-Îles, il a été question de la pénurie de logements.

« Le maire me disait hier qu’il n’y a plus un terrain pour construire une maison », lance M. Duhaime. « On a mis tellement de normes environnementales, que là, ils ne peuvent même plus. Et c’est fait pour la grandeur du Québec, mais la réalité de Sept-Îles, ce n’est pas pareil. Du territoire, vous en avez », dit-il.

Le chef du PCQ parle de normes environnementales inappropriées.

« Et si on commence à parler de zones humides, c’est à peu près tout le territoire au complet. On n’aurait jamais rien développé si on avait eu cette philosophie-là historiquement », déplore-t-il.

Le Parti conservateur du Québec tiendra son congrès national en novembre, à Lévis. Éric Duhaime affirme que des représentants nord-côtiers ont été déterminés durant sa tournée.