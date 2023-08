Un partenariat de 10 ans entre le Festival Innu Nikamu et Minerai de fer Québec

Le Festival Innu Nikamu a annoncé un partenariat majeur avec Minerai de fer Québec (MFQ). La minière s’est engagée à verser une aide financière annuelle de 50 000 $ sur 10 ans pour contribuer à la pérennité et à l’essor d’Innu Nikamu.

Ce nouveau partenariat est évidemment accueilli avec grand bonheur pour le coordonnateur du festival, Normand Junior Thirnish.

« C’est une grande joie que d’avoir accès à cet investissement considérable d’année en année. Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’implication de MFQ. Il s’agit d’une contribution inédite dans l’histoire d’Innu Nikamu », a-t-il dit.

Le Festival Innu Nikamu est devenu l’un des plus importants festivals de musique et d’art autochtone en Amérique du Nord. Il vient de conclure sa 39e édition.

« C’est une grande fierté pour nous de célébrer la musique autochtone et de pouvoir concrétiser un partenariat aussi prometteur avec le Festival Innu Nikamu. Notre engagement s’inscrit dans la volonté de MFQ de faire rayonner, de façon concrète et à long terme, la langue et la culture de nos partenaires innus, avec qui nous sommes très privilégiés d’entretenir une relation basée sur la confiance mutuelle », a déclaré le chef de la direction de MFQ, David Cataford.

Pour souligner l’implication de MFQ à titre de Partenaire Mamu Nikamutau (Chantons ensemble) du festival, un grand Makusham orchestré par le groupe Maten a eu lieu samedi soir, lors de l’évènement.

Le partenariat d’un demi-million de dollars est également apprécié de la part des nombreux musiciens et artistes qui participent à l’événement.

« C’est touchant de voir qu’on croit en nous, que la culture autochtone mérite elle aussi d’être soutenue », souligne Mathieu Mckenzie, de la maison de disques indépendante Makusham musique.